Zisk Bank of America v 2. kvartáli vzrástol, aj keď jej tržby klesli

Charlotte 16. júla (TASR) - Bank of America (BoA), druhá najväčšia v USA, zaznamenala v 2. štvrťroku 2018 nárast zisku, ktorý prekonal aj odhady analytikov z Wall Street napriek tomu, že jej tržby klesli. Vďačí za to nižším výdavkom a daniam.Konkrétne, zisk BoA za tri mesiace do konca júna 2018 stúpol na 6,47 miliardy USD (5,56 miliardy eur) zo 4,75 miliardy USD v rovnakom období minulého roka.Po prepočítaní na akciu vzrástol zisk banky na 63 centov z vlaňajších 44 centov/akcia, zatiaľ čo analytici očakávali zisk v priemere 57 centov na akciu.Tržby BoA sa pritom v 2. kvartáli znížili o 1 % na 22,61 miliardy USD z 22,83 miliardy USD minulý rok. Ale analytici počítali s ešte nižšími tržbami, 22,3 miliardy USD.(1 EUR = 1,1643 USD)