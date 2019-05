Zisk BMW v 1. kvartáli strmo klesol

Na archívnej snímke z 10. mája 2017 logo nemeckej automobilky BMW visí na sídle v Mníchove. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Mníchov 7. mája (TASR) - Nemecká automobilka BMW (Bayerische Motoren Werke) v utorok oznámila prudký pokles zisku v 1. štvrťroku 2019. Dôvodom bolo vyčlenenie rezervy vo výške 1,4 miliardy eur v súvislosti s vyšetrovaním kartelovej dohody automobiliek v Európskej únii (EÚ). Čistý zisk BMW sa za tri mesiace do konca marca 2019 prepadol o 74,2 % na 588 miliónov eur z 2,28 miliardy eur v rovnakom období minulého roka.Podozrenie Bruselu, že BMW sa dohodlo s Daimlerom a Volkswagenom, aby sa vyhli konkurencii v technológii regulácie emisií, znamená, že“ uviedla automobilka so sídlom v Mníchove.BMW už varovala investorov, keď boli minulý mesiac zverejnené podrobnosti o vyšetrovaní, že bude musieť vyčleniť aspoň miliardu eur na prípadnú pokutu.Automobilka ale zároveň uviedla, že vyšetrovatelia zisťujú, či išlo o prípustnú koordináciu firiem alebo nezákonný kartel. A BMW v prípade potrebyOkrem tejto rezervy aj rastúce náklady na výskum a vývoj i investície znížili zisk BMW. No aj tržby automobilky v 1. kvartáli klesli, o 0,9 % na 22,5 miliardy EUR.Zisk BMW pred zdanením sa v 1. štvrťroku znížil o 75,7 % na 762 miliónov eur.Po vylúčení jednorazových výdavkov dosiahla BMW prevádzkovú maržu vo výške 5,6 %, ktorá bola nižšia ako v prvých troch mesiacoch 2018.Skupina potvrdila svoje ciele v tomto roku a očakávapredaja. No zároveň poukázala na pokračujúci rast nákladov a hrozbu protekcionistických opatrení. Automobilka predpokladá, že jej zisk pred zdanením bude výrazne pod úrovňou predchádzajúceho roka, keď zaznamenala jeho pokles o 8,1 %.