Zisk čínskych firiem pod kontrolou centrálnej vlády vzrástol o 13 %

Peking 16. apríla (TASR) - Zisk čínskych firiem kontrolovaných centrálnou vládou zaznamenal v 1. štvrťroku rast o vyše 13 %. V porovnaní s 1. kvartálom minulého roka to predstavuje výrazné spomalenie tempa rastu a slabší rast to je aj v porovnaní s vývojom za celý rok 2018, uviedol čínsky úrad pre reguláciu štátneho majetku.Ako v utorok informovala čínska Komisia pre dohľad a správu štátnych aktív (SASAC), zisk spoločností v rukách centrálnej vlády vzrástol za prvé tri mesiace roka 2019 medziročne o 13,1 % na 426,5 miliardy jüanov (56,22 miliardy eur). Na porovnanie, v rovnakom období minulého roka zisk vzrástol o 20,9 % a za celý rok 2018 o 16,7 %.Pod spomalenie rastu sa výrazne podpísal marec, v rámci ktorého sa zisk týchto firiem zvýšil len o 10,8 %. Za prvé dva mesiace roka dosiahol medziročný rast zisku 15,3 %.Druhá najväčšia ekonomika sveta zaznamenáva najslabšie tempo rastu za takmer tri desaťročia. Dôvodom je mesiace trvajúci obchodný konflikt s USA a slabnúci dopyt na domácom trhu. Svoje urobili aj kroky vlády s cieľom zmierniť riziká vyplývajúce z vysokého dlhu.V dôsledku nepriaznivého vývoja čínska vláda na tento rok stanovila rastový cieľ v rozmedzí od 6,0 % do 6,5 %, zatiaľ čo na minulý rok si určila za cieľ rast hospodárstva na úrovni 6,5 %. Celkovo vzrástla čínska ekonomika v minulom roku o 6,6 %.(1 EUR = 7,5867 CNY)