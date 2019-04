Zisk Deutsche Bank v 1. kvartáli vzrástol o 67 %

Deutsche bank, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Frankfurt nad Mohanom 26. apríla (TASR) - Výsledky Deutsche Bank za 1. kvartál prekonali očakávania trhu. Čistý zisk nemeckého finančného koncernu za tri mesiace od januára do konca marca medziročne vyskočil o 67 % na 201 miliónov eur, pričom analytici počítali so ziskom na úrovni len 29 miliónov eur.Tržby klesli o 9 % na 6,35 miliardy eur zo 6,98 miliardy eur v rovnakom období vlani. Po úprave o niektoré položky sa tržby znížili o 5 %. Banka uviedla, že je na dobrej ceste k splneniu svojho celoročného cieľa v oblasti nákladov.Šéf Deutsche Bank Christian Sewing povedal, že výsledky dokazujú silu koncernu a pokračujúci pokrok pri plnení plánov v náročnom prostredí.Deutsche Bank a Commerzbank vo štvrtok (25. 4.) oznámili, že ukončili rokovania o fúzii, keďže by bola príliš riskantná.