Zisk Ferrari klesol, firma však prekonala očakávania trhov

Ferrari. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Miláno 4. novembra (TASR) - Talianska automobilka Ferrari zaznamenala v 3. štvrťroku výrazný pokles čistého zisku. Napriek tomu prekonala očakávania trhov, keď predaj áut medziročne vzrástol takmer o desatinu. Medziročný vývoj zisku totiž ovplyvnili mimoriadne príjmy v 3. kvartáli minulého roka.Výrobca luxusných športových áut uviedol, že čistý zisk za 3. štvrťrok dosiahol 169 miliónov eur, zatiaľ čo v rovnakom období minulého roka firma dosiahla 287 miliónov eur. V danom období však firma ťažila z jednorazových príjmov v oblasti daní.Na druhej strane upravený zisk pred úrokmi a daňami (EBIT) dosiahol 227 miliónov eur. Medziročne to predstavuje rast o 11,7 %.Predaj áut na trhu sa zvýšil o 9,4 % na 2474. Prispel k tomu najmä zvýšený dopyt po modeloch Ferrari Portofino a 812 Superfast, a to najmä v Európe. Na tomto trhu vzrástli dodávky o dvojciferné hodnoty. Na trhu Amerík stagnovali a v Číne o 2 % klesli.Čisté tržby dosiahli 915 miliónov eur. To predstavuje rast o 9,2 % a po očistení o kurzové vplyvy o 7,1 %.V reakcii na najnovšie údaje spoločnosť zvýšila odhad tržieb za celý rok na 3,7 miliardy eur. Pôvodne očakávala tržby na úrovni 3,5 miliardy eur.