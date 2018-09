Zisk firmy Oracle v 1. kvartáli vzrástol na takmer 2,3 mld. USD

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Redwood Shores 18. septembra (TASR) - Americká softvérová spoločnosť Oracle oznámila za 1. kvartál obchodného roka 2018/2019 rast zisku. Prispeli k tomu vyššie tržby, pod ktoré sa podpísali najmä tržby za cloudové služby. Upravený zisk na akciu prekonal odhady trhov, tržby však za očakávaniami zaostali.Spoločnosť so sídlom v kalifornskom Redwood Shores uviedla, že za 1. štvrťrok obchodného roka 2018/2019 (od júna do konca augusta) dosiahla zisk na úrovni 2,27 miliardy USD (1,94 miliardy eur). Na akciu to predstavuje 0,57 USD. V rovnakom období minulého obchodného roka zaznamenala firma zisk 2,14 miliardy USD (0,50 USD/akcia).Analytikmi sledovaný upravený zisk na akciu vzrástol z 0,61 USD na 0,71 USD a prekonal tak očakávania trhov. Ekonómovia počítali s rastom upraveného zisku (bez započítania mimoriadnych položiek) na 0,69 USD/akcia.Tržby sa v 1. kvartáli zvýšili medziročne o 1 % na 9,19 miliardy USD, pričom ich podporili najmä príjmy za cloudové služby a z poskytovania licencií. Tie sa zvýšili o 3 % na 6,61 miliardy USD. V oblasti tržieb však spoločnosť Oracle nesplnila očakávania ekonómov, ktorí počítali s ich rastom na 9,31 miliardy USD.(1 EUR = 1,1671 USD)