Zisk Honeywellu prekonal očakávania

New York 18. apríla (TASR) - Tržby priemyselného konglomerátu Honeywell za 1. kvartál klesli, sledovaný zisk na akciu však vzrástol a prekonal očakávania trhov. Prispeli k tomu najmä dobré výsledky v divízii leteckej techniky. Firma v reakcii na to zlepšila odhad tržieb aj zisku na celý rok 2019.Spoločnosť vo štvrtok informovala, že zisk na akciu dosiahol v 1. štvrťroku 1,92 USD (1,70 eura), zatiaľ čo v rovnakom období 2018 predstavoval 1,89 USD. Analytici pritom očakávali, že zisk na akciu klesne na 1,83 USD.Lepší než očakávaný zisk podporila divízia leteckej techniky, keď zvýšený dopyt po leteckej doprave umožnil spoločnosti zvýšiť predaj komponentov pre dopravné lietadlá.Tržby klesli medziročne o 15 % na 8,88 miliardy USD. Na druhej strane, pozitívom je rast organických tržieb o 10 % zo strany leteckej divízie na 3,34 miliardy USD.Vzhľadom na výsledky leteckej divízie spoločnosť zvýšila odhad zisku aj tržieb za celý rok 2019. Zatiaľ čo pôvodne očakávala zisk na akciu v rozmedzí od 7,80 USD do 8,10 USD, v súčasnosti počíta so ziskom 7,90 USD až 8,15 USD na akciu.Zlepšila aj odhad vývoja tržieb. V novej prognóze očakáva, že za rok 2019 dosiahnu od 36,5 miliardy do 37,2 miliardy USD. V pôvodnej počítala s tržbami v rozmedzí od 36 miliárd do 36,9 miliardy USD.(1 EUR = 1,1301 USD)