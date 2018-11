Zisk klenotníckej firmy Richemont prudko vzrástol

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bern 9. novembra (TASR) - Švajčiarska klenotnícka spoločnosť Richemont oznámila za 1. polrok obchodného roka 2018/2019 vyše dvojnásobný rast zisku. Prispel k tomu ale jednorazový zisk v dôsledku precenenia akcií internetového predajcu YNAP. Bez započítania tohto faktora zisk Richemontu zaznamenal medziročný pokles.Spoločnosť známa značkami ako Cartier či Piaget uviedla, že za 1. polrok 2018/2019 (od apríla do konca septembra) dosiahla čistý zisk 2,25 miliardy eur. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého obchodného roka to znamená rast o 131 %. K prudkému zisku však prispeli jednorazové príjmy v dôsledku precenenia akcií internetového predajcu YNAP, ktorého celkové prevzatie dokončil Richemont v máji tohto roka.V prípade nezapočítania tohto jednorazového príjmu firma dosiahla čistý zisk za 1. polrok na úrovni 875 miliónov eur. To medziročne znamená pokles zhruba o 10 %, keď v rovnakom období minulého obchodného roka dosiahol čistý zisk 974 miliónov eur.Tržby za 6-mesačné obdobie vzrástli o 21 % na 6,81 miliardy eur a bez započítania kurzových vplyvov o 24 %. Opäť ale vďaka YNAP a ďalšiemu aktívu Watchfinder, bez ktorých tržby vzrástli o 8 %. To znamená spomalenie tempa rastu v porovnaní s prvými piatimi mesiacmi obchodného roka, keď sa medziročne zvýšili o 10 %.