Zisk klenotníckej firmy Tiffany vzrástol v 2. kvartáli o vyše 25 %

New York 28. augusta (TASR) - Americká klenotnícka spoločnosť Tiffany oznámila za 2. kvartál obchodného roka 2018/2019 rast zisku o vyše štvrtinu a výrazne prekonala očakávania trhov. K zisku prispel vysoký rast tržieb, ktoré sa v porovnaní s 2. kvartálom minulého obchodného roka zvýšili o viac než 12 %.Zisk spoločnosti dosiahol v 2. štvrťroku 2018/2019, ktorý sa skončil v júli, 144,7 milióna USD (124,39 milióna eur). V rovnakom období minulého obchodného roka dosiahol zisk Tiffany 115 miliónov USD. Medziročne tak vzrástol o 25,8 %.Zisk na akciu bez započítania mimoriadnych položiek dosiahol 1,17 USD, zatiaľ čo v 2. kvartáli predchádzajúceho obchodného roka predstavoval 92 centov/akcia. Spoločnosť tak prekonala odhady ekonómov, ktorí na akciu očakávali upravený zisk na úrovni 1,01 USD.Tržby predstavovali 1,08 miliardy USD. V porovnaní s 2. kvartálom predchádzajúceho obchodného roka tak vzrástli o 12,5 %.Spoločnosť zároveň zlepšila odhad vývoja zisku a tržieb za celý rok 2018/2019. Zisk na akciu by mal dosiahnuť 4,65 USD až 4,80 USD, zatiaľ čo pôvodne očakávala zisk v rozmedzí 4,50 USD do 4,70 USD. V prípade tržieb počíta firma s rastom v hornej úrovni jednociferného pásma.(1 EUR = 1,1633 USD)