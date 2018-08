Zisk koncernu Rosnefť sa v 2. kvartáli viac ako zdvojnásobil

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 7. augusta (TASR) - Najväčší ruský ropný koncern Rosnefť v utorok uviedol, že sa jeho čistý zisk v 2. štvrťroku 2018 viac ako zdvojnásobil. Vďačí za to rastúcim tržbám po zdražení ropy.Spoločnosť, v ktorej má 20-% podiel britský koncern BP, oznámila, že za tri mesiace do konca júna 2018 sa jej zisk zvýšil na 228 miliárd rubľov (3,10 miliardy eur) z 81 miliárd RUB v rovnakom období predchádzajúceho roka.Okrem vyšších cien ropy profitovala spoločnosť aj z priaznivých výmenných kurzov a jednorazového príjmu zo spoločného podniku so zahraničným partnerom.Tržby Rosnefti v 2. štvrťroku 2018 vzrástli o 20 % na 2,065 miliardy RUB.(1 EUR = 73,4661 RUB)