Zisk nemeckého koncernu Bayer klesol v 2. kvartáli o vyše tretinu

Na ilustračnej snímke firma Bayer. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Leverkusen 5. septembra (TASR) - Nemecká chemická a farmaceutická spoločnosť Bayer oznámila za 2. kvartál pokles zisku o vyše tretinu. Dôvodom je najmä dekonsolidácia spoločnosti Covestro. Bayer okrem toho revidoval odhad vývoja tržieb za celý rok 2018 smerom nahor, keďže už do nich bude započítavať aj tržby americkej firmy Monsanto, ktorú prevzal.Čistý zisk dosiahol v 2. štvrťroku 799 miliónov eur, zatiaľ čo v rovnakom období minulého roka zaznamenala spoločnosť zisk 1,22 miliardy eur. Medziročne to tak znamená pokles o 34,5 %.Zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT) klesol v 2. kvartáli o 7,7 % na 1,35 miliardy eur. Podpísali sa pod to najmä mimoriadne náklady spojené s akvizíciou americkej spoločnosti Monsanto. Zisk pred úrokmi, daňami a odpismi (EBITDA) pred započítaním mimoriadnych položiek dosiahol takmer 2,34 miliardy eur, čo predstavuje medziročný rast o 3,9 %.Tržby spoločnosti Bayer dosiahli v 2. štvrťroku 9,48 miliardy eur. Oproti 2. kvartálu minulého roka to znamená rast o 8,8 %.Firma zároveň upravila pôvodný odhad vývoja tržieb za celý rok 2018, vzhľadom na akvizíciu spoločnosti Monsanto. Pôvodne počítala s tržbami pod 35 miliárd eur, teraz očakáva, že presiahnu 39 miliárd eur.