Zisk OKD vlani klesol o vyše 2 miliardy Kč na 1,29 miliardy Kč

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 22. júla (TASR) – Čistý zisk spoločnosti Ostravsko-karvinské doly (OKD) vlani klesol medziročne z 3,4 miliardy Kč (132,84 milióna eur) na 1,29 miliardy Kč. Znížil sa aj objem ťažby uhlia približne o 250.000 ton na 4,62 milióna tony. Vyplýva to z výročnej správy banskej spoločnosti. Informoval o tom portál ČT24.cz.Firmu postihol vlani v decembri výbuch metánu v šachte ČSM, pri ktorom zahynulo 13 baníkov. Okrem toho sa ešte v apríli objavili aj otrasy zeme, ktoré spomalili ťažbu. Ťažkosti spôsobuje aj nedostatok pracovníkov a pokles predaja uhlia.OKD sa dostali v roku 2016 do úpadku v dôsledku poklesu ceny uhlia a nadmernej zadlženosti.Vlani v apríli prevzal OKD štátny podnik Prisko. Tento rok by mal pokles odbytu OKD znovu pokračovať. Vlani firma investovala 670 miliónov Kč do rozvoja a modernizácie svojej prevádzky.OKD sú jediným producentom čierneho uhlia v Česku. V baniach pracuje takmer 9000 ľudí.(1 EUR = 25,590 CZK)