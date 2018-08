Zisk producenta polievok Campbell Soup klesol o 70 %, predá divízie

Na ilustračnej snímke polievky Campbell. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 30. augusta (TASR) - Zisk americkej potravinárskej firmy Campbell Soup zaznamenal vo štvrtom kvartáli pokles o vyše dve tretiny, keď vysoké náklady prekonali rast tržieb. Firma zároveň oznámila plány na predaj dvoch divízií.Svetový výrobca polievok uviedol, že zisk vo štvrtom kvartáli obchodného roka 2017/2018, ktorý sa skončil v júli, dosiahol 94 miliónov USD (80,40 milióna eur), v porovnaní s rovnakým obdobím minulého obchodného roka to predstavuje pokles o 70 %.Napriek tomu firma prekonala odhady trhov, ktoré sledujú najmä upravený zisk, teda bez započítania jednorazových položiek. Ten dosiahol na akciu 25 centov, zatiaľ čo analytici počítali so ziskom na úrovni 24 centov/akcia.Tržby sa pritom zvýšili o 33,7 % na 2,22 miliardy USD. V tomto prípade výsledok mierne zaostal za odhadmi trhov. Ekonómovia počítali s rastom tržieb na 2,24 miliardy USD.Firma zároveň oznámila, že plánuje predaj svojich divízií Campbell International a Campbell Fresh. Cieľom je získanie dostatočného objemu financií na zníženie dlhov. Do budúcnosti sa chce viac sústrediť na kľúčový biznis v Severnej Amerike.(1 EUR = 1,1692 USD)