Zisk Ryanairu za minulý rok klesol takmer o 30 %

Dublin 20. mája (TASR) - Írska nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair zaznamenala za minulý obchodný rok najnižší zisk za posledné štyri roky a nevylúčila, že v tomto roku môže byť zisk ešte nižší. Dôvodom je viacero nepriaznivých faktorov, ktorým aerolínie musia čeliť, medzi nimi odchod Británie z Európskej únie a odklad dodávok lietadiel 737 MAX od Boeingu.Najväčšie nízkonákladové aerolínie v Európe dosiahli za obchodný rok 2018/2019 (skončil sa v marci) čistý zisk 1,02 miliardy eur. Oproti predchádzajúcemu roku to znamená pokles o 29,7 %. Do výsledkov nie je započítaná strata spojená s prevzatím Laudamotion.Výsledok tak mierne zaostal za očakávaniami analytikov, ktorí počítali s čistým ziskom na úrovni 1,03 miliardy eur. Po započítaní strát spojených s prevzatím Laudamotion, čo Ryanair dokončil v decembri, zaznamenala spoločnosť čistý zisk 885 miliónov eur.Ryanair zároveň oznámil, že odklad dodávok lietadiel 737 MAX od Boeingu, ktoré boli v marci tohto roka uzemnené po dvoch tragických haváriách tohto typu stroja, prinútil firmu znížiť v roku 2019/2020 prepravnú kapacitu zhruba o milión cestujúcich.Spoločnosť je jedným z najväčších zákazníkov Boeingu pre lietadlá 737 MAX. Tie boli v marci stiahnuté z oblohy potom, ako najskôr v októbri 2018 v Indonézii a následne v marci tohto roka v Etiópii lietadlá tohto typu havarovali. K haváriám pravdepodobne prispel stabilizačný systém MCAS, pričom Boeing v týchto dňoch uviedol, že problémy s ním spojené už vyriešil.Ryanair mal dostať päť lietadiel 737 MAX medzi aprílom a júnom a ďalších 42 do marca 2020. Finančný riaditeľ Ryanairu Neil Sorahan uviedol, že prvú dodávku týchto strojov očakávajú v októbri. Zároveň dodal, že aerolínie budú s Boeingom rokovať o určitej kompenzácii.Spoločnosť zároveň oznámila, že vzhľadom na nepriaznivé faktory môže byť zisk oproti roku 2018/2019 tento rok nižší. V obchodnom roku do konca marca 2020 predpokladá čistý zisk (vrátane Laudamotion) od 750 miliónov do 950 miliónov eur.