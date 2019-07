Zisk Samsungu sa pravdepodobne znížil viac ako o polovicu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Soul 3. júla (TASR) - Zisk juhokórejského koncernu Samsung Electronics sa v 2. štvrťroku pravdepodobne zníži viac ako o polovicu. Predbežné údaje zverejní Samsung v piatok (5. 7.), ale už sa ukazuje, že pokles dodávok pamäťových čipov čínskej spoločnosti Huawei ešte prehĺbil problémy juhokórejského koncernu, ktorý zápasí s cenovými tlakmi.Ak sa potvrdia tieto špekulácie, výsledok za minulý štvrťrok bude najnižším ziskom koncernu za takmer tri roky. A vyhliadky na zotavenie sú vzdialené "niekoľko kvartálov", keďže trhy s elektronikou sa spomaľujú.Samsung, najväčší svetový dodávateľ pamäťových čipov DRAM a NAND, je tiež najväčším svetovým výrobcom smartfónov, čo je trh, na ktorom patrí druhá priečka odberateľovi jeho čipov Huawei. Firmy na celom svete boli nútené obmedziť obchodovanie s Huawei pre sankcie USA, ktoré považujú čínsky koncern za bezpečnostné riziko.Analytici pripomínajú, že vo svete nie je veľa "hráčov", ktorí by mohli kúpiť čipy namiesto Huawei. To núti Samsung znížiť ich ceny, aby ich predal.Slabší predaj čipov odkrojí značnú časť príjmov juhokórejskej spoločnosti. Divízia čipov sa totiž podieľala viac ako dvoma tretinami na jej zisku.Na druhej strane, sankcie proti Huawei by mohli pomôcť divízii smartfónov Samsung. Tá by mohla profitovať z odhadovaného poklesu predaja telefónov Huawei vo svete až o 40 %. Zatiaľ má však Huawei Technologies dostatočne silnú podporu doma, na najväčšom svetovom trhu so smartfónmi.Analytici očakávajú, že Samsung v piatok pravdepodobne oznámi pokles prevádzkového zisku v období apríl-jún až o 60 % na 6 biliónov wonov (4,55 miliardy eur).V rovnakom období minulého roka zaznamenal Samsung zisk 14,9 bilióna KRW.