Zisk Siemensu v 4. kvartáli klesol

Na snímke logo pred sídlom nemeckého priemyselného agregátu Siemens v Mníchove. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Frankfurt nad Mohanom 8. novembra (TASR) - Nemecký koncern Siemens vo štvrtok oznámil, že jeho čistý zisk v 4. štvrťroku finančného roka 2017/18 klesol. Dôvodom bol prudký nárast výdavkov na daň z príjmu a na reštrukturalizáciu jeho energetickej a plynárenskej divízie a odčlenenie vlakovej divízie.Siemens však aj napriek tomu uviedol, že zvýši dividendu a spustí odkúpenie akcií.Čistý zisk koncernu sa v 4. kvartáli (júl-september) fiškálneho roka 2017/18 znížil na 681 miliónov eur z 1,28 miliardy eur pred rokom.Tržby však vzrástli o 2 % na 22,61 miliardy eur z vlaňajších z 22,30 miliardy eur a hodnota objednávok vo výške 23,7 miliardy eur mierne prevýšila vlaňajšie objednávky.Analytici, ktorých oslovila agentúra FactSet, predpovedali Siemensu v období júl-september čistý zisk vo výške 737 miliónov eur a tržby 22,91 miliardy eur.Spoločnosť očakáva pokračujúce priaznivé trhové prostredie, najmä pre svoje podniky s krátkym cyklom.Vo fiškálnom roku 2018/19 predpovedá mierny nárast tržieb pri konštantných menových kurzoch. Základný zisk na akciu by sa mal pohybovať v rozpätí od 6,30 do 7 eur, zatiaľ čo priemerná obchodná marža by mala byť medzi 11 % a 12 %, uviedla spoločnosť.