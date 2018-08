Zisk spoločnosti HP vzrástol v 3. kvartáli o vyše štvrtinu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 24. augusta (TASR) - Americká spoločnosť HP oznámila za 3. kvartál súčasného obchodného roka rast zisku o vyše štvrtinu. Prispela k tomu najmä divízia Personal Systems.Spoločnosť uviedla, že čistý zisk dosiahol v 3. kvartáli 2017/2018, ktorý sa skončil 31. júla, 880 miliónov USD (760 miliónov eur), čo na akciu predstavuje 54 centov. Medziročne to znamená rast o 26,4 %. Bez započítania jednorazových položiek dosiahol zisk na akciu 52 centov. Firma tak mierne prekonala odhady analytikov, ktorí počítali s upraveným ziskom na akciu na úrovni 51 centov.Tržby dosiahli 14,6 miliardy USD. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka to znamená rast o 11,5 %.Najviac sa pod pozitívne výsledky podpísala divízia firmy Personal Systems, ktorá zahŕňa predaj osobných počítačov a notebookov. Tá vygenerovala tržby na úrovni 9,4 miliardy USD a prekonala tak očakávania trhov, ktoré počítali s tržbami okolo 9 miliárd USD.Aj tržby tlačiarenskej divízie prekonali očakávania analytikov. Dosiahli 5,19 miliardy USD, zatiaľ čo analytici počítali s tržbami na úrovni 5,11 miliardy USD.