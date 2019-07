Zisk švajčiarskeho výrobcu čokolády Lindt za 1. polrok vzrástol

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kilchberg 23. júla (TASR) - Švajčiarsky výrobca čokolády Lindt & Sprüngli oznámil za 1. polrok rast tržieb a zisku, k čomu prispelo najmä zlepšenie situácie na trhu USA. Zisk však rástol aj v Európe. Firma zároveň potvrdila tohtoročný organický rast tržieb.Výrobcovia čokolády čelia celkovo slabšiemu dopytu na nasýtených západných trhoch, firme Lindt známej pralinkami Lindor a veľkonočnými zajačikmi v zlatej fólii, však pomáha orientácia na rýchlorastúci trh s prémiovými výrobkami, ako aj presadzovanie sa na nových trhoch. Okrem toho, ako firma dodala, výsledky podporilo zlepšenie situácie v USA, ktoré sú najväčším trhom s čokoládou na svete.Poukázali na to výsledky Russell Stover, americkej divízie firmy Lindt. Tú švajčiarska spoločnosť kúpila v roku 2014. Ako Lindt uviedol, divízia zaznamenala po niekoľkých náročných rokoch prestavby dobré výsledky a jej podiel na trhu sa zvýšil.Čistý zisk spoločnosti Lindt dosiahol za 1. polrok 88,1 milióna švajčiarskych frankov (80,04 milióna eur). V medziročnom porovnaní to znamená rast o 2,4 %.Tržby dosiahli 1,76 miliardy CHF, pričom organický rast tržieb predstavoval 6,2 %. V Európe dosiahol organický rast tržieb 5 % a v Severnej Amerike 7,2 %. Spoločnosť zároveň potvrdila, že naďalej počíta s tohtoročným rastom tržieb v rozmedzí od 5 % do 7 %.(1 EUR = 1,1007 CHF)