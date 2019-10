Zisk Swedbank v 3. kvartáli klesol viac, ako sa čakalo

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Štokholm 23. októbra (TASR) - Švédska banka Swedbank, ktorá je tiež zapletená do škandálu s praním špinavých peňazí cez jej estónsku pobočku, zaznamenala v 3. kvartáli väčší, než očakávaný pokles čistého zisku. Pripísala to tvrdej konkurencii a vyšším nákladom.uviedol nový generálny riaditeľ Jens Henriksson.dodal.Vyšetrovatelia začali preverovať Swedbank po tom, ako švédska televízia vo februári informovala, že cez estónsku pobočku banky mohli pretiecť miliardy nezákonných prostriedkov. Bývalá generálna riaditeľka Birgitte Bonnesenová bola preto v marci odvolaná z funkcie.V apríli vytvorila Swedbank oddelenie boja proti finančnému zločinu a najala si právnickú firmu Clifford Chance, aby viedla interné vyšetrovanie.Swedbank v stredu vyhlásila, že závery vyšetrovaní švédskych a estónskych úradov očakáva začiatkom budúceho roka.Banka okrem toho oznámila, že jej čistý zisk v uplynulom 3. kvartáli klesol na 4,66 miliardy švédskych korún (434,28 milióna eur) z 5,53 miliardy SEK v predchádzajúcom štvrťroku, zatiaľ čo čistý úrokový výnos vzrástol o 3,6 % na 6,55 miliardy SEK.Analytici, ktorých oslovila spoločnosť FactSet, očakávali čistý zisk 4,74 miliardy SEK a čistý úrokový výnos 6,6 miliardy SEK.Pomer vlastného kapitálu banky Tier 1, ukazovateľ jej finančnej sily, sa do konca septembra znížil na 16,3 % z 24,3 % v predchádzajúcom štvrťroku.(1 EUR = 10,7303 SEK)