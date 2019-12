Zisk Tiffany v treťom kvartáli klesol viac, ako sa čakalo

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 5. decembra (TASR) - Americká klenotnícka spoločnosť Tiffany, ktorú kúpil francúzsky výrobca luxusného tovaru LVMH, vo štvrtok oznámila pokles zisku v 3. kvartáli finančného roka 2019/20. Bol väčší, ako jej predpovedali analytici Wall Street. Zasiahol ju totiž slabší dopyt zahraničných turistov a demonštrácie v Hongkongu.Čistý zisk Tiffany za tri mesiace do konca októbra 2019 klesol na 78,4 milióna USD (70,75 milióna eur), čo predstavuje 65 centov za akciu, z 94,9 milióna USD alebo 77 centov/akcia v predchádzajúcom roku. Analytici, ktorých oslovila spoločnosť FactSet, očakávali čistý zisk 87 centov na akciu.Čisté tržby sa v 3. kvartáli zvýšili na 1,015 miliardy USD z vlaňajších 1,012 miliardy USD, ale zaostali za odhadmi analytikov, ktorí predpovedali Tiffany tržby vo výške 1,037 miliardy USD.Takzvaný porovnateľný predaj v obchodoch otvorených viac ako rok po očistení od kurzových vplyvov vzrástol v 3. štvrťroku o 1 %. Analytici však počítali s jeho zvýšením o 1,44 %.Francúzsky výrobca luxusného tovaru LVMH sa koncom minulého mesiaca dohodol na kúpe Tiffany za 16,2 miliardy USD. Táto dohoda by mohla pomôcť posilniť obchod so šperkami v USA, ktorý zápasí s problémami, okrem iného aj v dôsledku úbytku čínskych turistov.