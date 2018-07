Zisk Volvo Group v 2. kvartáli vzrástol o 59 %

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Štokholm 19. júla (TASR) - Švédsky výrobca nákladných áut Volvo Group zaznamenal v 2. štvrťroku strmý nárast čistého zisku, až o 59 %, vďaka zvyšujúcemu sa dopytu po nákladných automobiloch, najmä v Severnej Amerike.Čistý zisk firmy, ktorá okrem nákladných áut vyrába aj autobusy, motory a stavebné stroje, za tri mesiace do konca júna 2018 stúpol na 9,22 miliardy švédskych korún (894,10 milióna eur) z 5,81 miliardy SEK pred rokom. Tento výsledok prekonal aj očakávania analytikov, ktorí počítali so ziskom 7,7 miliardy SEK.Tržby spoločnosti v 2. kvartáli vzrástli o 18 % na 103,32 miliardy SEK z 87,9 miliardy SEK v rovnakom období vlani a zhruba sa zhodujú s odhadom analytikov vo výške 101,34 miliardy SEK. Prevádzková marža skupiny sa zvýšila na 11,9 % z 9,6 %, uviedla spoločnosť.Aj nové objednávky v sledovanom období stúpli, a to o 10 % na 60.656 kusov, zatiaľ čo dodávky nákladných áut vzrástli o 14 % na 59.571 kusov, uviedlo Volvo.Celkový odbyt vozidiel sa zvýšil o 18 %, predovšetkým vďaka vyššiemu predaju nákladných automobilov a stavebných strojov. Všetky regióny prispeli k rastu predaja.(1 EUR = 10,3120 SEK)