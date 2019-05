Zisk Walmart v 1. kvartáli strmo vzrástol

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bentonville 16. mája (TASR) - Zisk amerického maloobchodného reťazca Walmart v 1. kvartáli jeho finančného roka 2019/2020 prudko vzrástol. Viac, ako analytici odhadovali. Pomohli mu pritom vyššie tržby z on-line predaja aj tržby na domácom trhu.Walmart vo štvrtok informoval, že jeho čistý zisk za tri mesiace do konca apríla 2019 vzrástol na 3,84 miliardy USD (3,43 miliardy eur), čo predstavuje 1,3 USD na akciu, z 2,13 miliardy USD alebo 72 centov/akcia v rovnakom období predchádzajúceho roka.Po vylúčení jednorazových položiek dosiahol Walmart zisk 1,13 USD na akciu, zatiaľ čo analytici mu predpovedali zisk 1,02 USD na akciu.Tržby spoločnosti sa zvýšili o 1 % na 123,94 miliardy USD, z toho tržby z on-line predaja stúpli o 37 %, ale analytici očakávali tržby 125,03 miliardy USD.Predaj na domácom trhu v USA vzrástol o 3,3 %, ale v zahraničí klesol o 4,9 %. No pri konštantných kurzoch stúpli aj tržby v zámorí, a to o 1,2 %.Predaj v amerických obchodoch Walmart otvorených najmenej 12 mesiacov sa zvýšil o 3,4 %, ale obrat dcérskej siete Sam's Club vzrástol len o 0,3 %.(1 EUR = 1,1183 USD)