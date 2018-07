Zisk Wells Fargo v 2. kvartáli klesol viac, ako sa čakalo

Wells Fargo Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 13. júla (TASR) - Americká banka Wells Fargo vykázala za druhý kvartál pokles zisku, a to väčší, ako jej predpovedali analytici z Wall Street. Tretia najväčšia banka v USA sa pritom usiluje dosiahnuť jeho rast a zároveň sa snažila uzavrieť spor s regulačnými úradmi.Zisk Wells Fargo za tri mesiace do konca júna 2018 klesol na 5,19 miliardy USD (4,45 miliardy eur), čo predstavuje 98 centov na akciu, z 5,86 miliardy USD alebo 1,07 USD/akcia v rovnakom období predchádzajúceho roka. Analytici predpovedali banke v druhom kvartáli vyšší zisk v priemere 1,12 USD na akciu.Aj tržby banky sa v sledovanom období znížili, a to o 3,1 % na 21,55 miliardy USD z 22,23 miliardy USD v druhom štvrťroku 2017.Banka v polovici apríla revidovala svoje príjmy za prvý kvartál smerom nadol o 800 miliónov USD po tom, ako sa s regulačnými úradmi dohodla na zaplatení miliardy USD za urovnanie sporu v súvislosti s neprimeranými klientskymi poplatkami za hypotéky a úvery na autá.(1 EUR = 1,1658 USD)