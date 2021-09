Získajte vysnívanú postavu a vyrazte na bežky

Máme pre vás skvelú správu. Beh na lyžiach, ktorý vám prinesie mnoho zdravotných benefitov, si získava srdcia mnohých žien po celom svete. Prečo by ste mu mali dať šancu aj vy?

Beh na lyžiach - zdravá pohybová aktivita, ktorá efektívne spaľuje kalórie

Beh na lyžiach nie je iba zábavný, radí sa tiež medzi najzdravšie pohybové aktivity. Zimný šport totiž podporuje činnosť srdca, dýchacieho systému a šetrí vaše kĺby, ktoré bývajú zaťažované pri iných športoch. Beh na lyžiach je preto vhodný aj pre ľudí s nadváhou.

Na bežkách budete trénovať celé svoje telo rovnomerne. Zapojíte až 99 % svalov, medzi nimi aj partie, ktoré bývajú problémové, ako napríklad brucho, ramena, hrudník a, samozrejme, nohy. Pri hodine obyčajného rekreačného bežkovania spálite približne 480 kcal, čo je viac ako pri plávaní, behu na trenažéri alebo aerobiku nízkej intenzity.

Akonáhle sa v bežeckom lyžovaní zlepšíte a osvojíte si techniku, môžete spáliť až 1040 kcal.

Ak budete na bežky chodievať pravidelne, získate silu, spevníte si svalstvo a spálite nadbytočné tuky.

Bežky odporúčajú aj lekári

Beh na lyžiach má blahodarné účinky na zdravie aj podľa odborníkov. Bežky nezaťažujú nohy a kĺby tak ako lyže. Zároveň ide o bezpečnejší šport, pri ktorom nehrozí toľko úrazov. Ide o prirodzený spôsob, ako vylepšiť kondičku a znížiť nadváhu. Bežkovanie zároveň pôsobí antistresovo a je dobrou prevenciou proti civilizačných chorobám.

Pravidelná psychohygiena

Športové aktivity nezlepšujú iba fyzické zdravie, ale pôsobia aj na to psychické. A bežky sú bez pochýb dokonalou voľbou, ktorá vám pomôže pri pravidelnej psychohygiene. Len si to predstavte - nádherné výhľady na okolitú prírodu, voňavý a čerstvý vzduch, tiché prostredie hôr. Pri behu na lyžiach zabudnete na každodenný stres, zbavíte sa napätia z celého týždňa a ako bonus objavíte čarovné miesta, ktoré by ste na bežnej túre pravdepodobne nevideli.