Získal Boris Kollár vysokoškolský titul za protislužbu? Nadácia poukazuje na podozrivo lacné reklamy

Inzerovali aj v Kmotríkovej televízii

Škola označila otázky za účelové

Kauza Kollárova diplomová práca

Informáciu o podozrivej diplomovej práci Borisa Kollára priniesol 23. júna predseda mimoparlamentnej strany Spolu Juraj Hipš. Ten na tlačovej konferencií uviedol, že práca obsahuje pasáže skopírované z publikácie Kollárovho školiteľa Jozefa Minďaša a texty skopírované zo stránky regionkysuce.sk.



Kollár svoju záverečnú prácu obhajoval tým, že výsledok kontroly originality práce ukázal 24,45 percentnú zhodu s inými záverečnými prácami.



Pri opätovnej kontrole originality, pred ktorou novinári z Denníka N vložili do systému aj publikáciu Jozefa Minďaša a texty zo stránky regionkysuce.sk však novinári odhalili vyše 52 percentnú zhodu.



Pre svoju diplomovú prácu čelil Kollár aj odvolávaniu v NR SR, ktoré sám inicioval. Návrh na odvolanie napokon podporilo päť poslancov zo 71 platných hlasov. Predseda hnutia Sme rodina tak ostal vo funkcii predsedu NR SR.



SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.7.2020 - Vysokoškolský titul na Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici (SEVŠ) mohol predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina) získať nielen za plagiát, ale aj za protislužbu. Na sociálnej sieti to uviedla Nadácia Zastavme korupciu (NZK). NZK uvádza, že Kollárovo Fun radio vysielalo reklamné spoty pre SEVŠ, ktorých cena bola podozrivo nízka.Podľa NZK sa preto núka možnosť, že vysokoškolský titul mohol súčasný predseda parlamentu nadobudnúť formou protislužby výmenou za výhodnú cenu reklamných spotov.Na otázku nadácie, koľko škola za reklamné spoty zaplatila, neodpovedalo ani rádio, ani škola. Reklamné kampane vo Fun radiu si škola objednávala v rokoch 2013 až 2017 spravidla v jarných a letných mesiacoch, kedy školy robia nábory nových študentov.Vo výročných správach uviedla, že okrem Fun rádia inzerovala aj v printových médiách a televízií TA3 patriacej podnikateľovi Ivanovi Kmotríkovi. Ten je zároveň predsedom správnej rady SEVŠ.Školu vyštudoval aj jeho syn Ivan Kmotrík mladší, ktorého diplomová práca bola tak isto označená za plagiát zostavený z dvoch publikácií Jozefa Vlčeja, ktorý bol zároveň oponentom jeho diplomovej práce.V účtovnej závierke z roku 2016 napríklad v nákladoch na propagáciu uviedla celkové náklady na inzerciu vo výške 25-tisíc eur. Peniaze šli okrem Fun rádia aj na propagáciu v regionálnych médiách, na internetové vysielanie, inzerciu v SME, MY, UjSzó, brožúry, letáky, plagáty, noviny, časopisy, propagačné materiály, perá, USB kľúče, bloky, nálepky a odznaky.Podľa nadácie ide o podozrivú sumu vzhľadom na to, že Fun rádio patrí medzi najpočúvanejšie slovenské rádiá.Na otázky ohľadom financovania reklamy SEVŠ nadácií neodpovedala. Zdôvodnila to nedostatočným časovým priestorom pre vyhľadanie potrebných odpovedí.„Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici boli doručené otázky vo štvrtok podvečer a odpovede Nadácia očakávala v piatok do 11.00, preto škola nebola objektívne schopná v tak krátkom čase odpovedať. Takýto záujem o vyjadrenie dotknutej strany by sa teoreticky mohol javiť ako formálny a postup účelový s cieľom nezverejniť naše stanovisko,“ povedala majiteľka školy Heidy Schwarczová.