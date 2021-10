Žiť zdravo a ekologicky nie je až tak náročné

Kolegyňa nemôže otehotnieť a pripisuje to znečistenej vode a potravinám plným chémie. U priateľa sa objavili alergie, ktoré nikdy predtým nepoznal a lekári to pripisujú postrekom na ovocí. A vy sami ste akosi menej v pohode, viac vecí vás irituje a menej si užívate prítomný okamih.

Nechceme sa vzdať pohodlia súčasného sveta, ale máme strach, ako sa bude na znečistenej planéte žiť naším deťom. Ale je to naozaj tak? Sú ekologické rozhodnutia drahé a nepríjemné? Musia byť kroky k lepšiemu zdraviu ťažké, pomalé a proti našej vôli? Pozrime sa spoločne na niekoľko oblastí, v ktorých aj malé zmeny povedú k veľkým zlepšeniam. A niekedy sú tak pohodlné, že sa nebudete musieť ani postaviť zo sedačky.

Odpad, ktorý nepatrí do smetného koša

Je ťažké rozhodnúť sa o tom, čo je najväčším problémom v oblasti ekológie a zdravého životného štýlu, ale odpady sa rozhodne objavia v prvej pätici. Čím väčší kúsok sa snažíme zo svojho života odstrániť, tým menej sme ohľaduplní. V okolí každého slovenského mesta môžeme nájsť miesto, kde je nelegálne vyvážaný stavebný odpad či starý nábytok.

Pritom riešenie až tak veľa nestojí - profesionálne vypratávanie domov či odvoz a likvidácia odpadu ekologicky nebýva nákladnou položkou. Spomeniete si ešte, koľko ste zaplatili za privezenie a vynesenie nového nábytku? Čo tak nechať ho odísť z bytu rovnako dôstojným spôsobom?

Doprava a jej dopad na náš život - existuje zelené riešenie?

Je potrebné brať do úvahy, že akýkoľvek nový výrobok, ktorý v súčasnosti vznikne, je extrémnou záťažou pre životné prostredie. Tak je to aj v prípade dopravných prostriedkov, pri ktorých sa nepozeráme už iba na emisie vznikajúce pri ich používaní. Dnes je otázna aj ekologickosť elektromobilov a najmä dopad priemyslu na ekológiu v budúcnosti.

Jedným z cieľov automobilového priemyslu je vytvárať systémy, v ktorých by ľudia vôbec nemuseli šoférovať a autá by riadil autopilot. Aj keď nám to môže stále pripadať nepredstaviteľné a pritiahnuté za vlasy, takéto cestovanie by bolo v skutočnosti bezpečnejšie a plynulejšie, ako keď autá riadi človek, ktorý je vo svojej podstate nevyspytateľný. Otázkou stále ostáva, aký zdroj elektriny budú elektromobily používať, ak sa stanú bežným prostriedkom na celom svete. Nateraz sú najväčším strašiakom lietadlá a veľké lode a najlepšou voľbou pešia chôdza a bicykel.

Kto sa hýbe, žije

Pohyb, športovanie, cvičenie. Snažíme sa to zabaliť do rôznych slov, ale podstata ostáva rovnaká - priveľa sedíme a potrebujeme si rozprúdiť krv do celého tela. Pravidelným pohybom sa vieme prepracovať ku krásnej postave, zdravému telu a lepšej psychickej kondícii. Ale rovnako to platí aj naopak - sedenie a ležanie u nás zvyšuje pravdepodobnosť, že sa objavia rôzne ochorenia a najmä rôzne bolesti. Pri sedavom spôsobe života vzniká veľké riziko vytvorenia skoliózy či lordózy. Ak patríte medzi 40% Slovákov, ktorí majú takéto problémy, naučte sa základné cviky na skoliózu a praktizujte ich pravidelne každý deň, ideálne s podporou fyzioterapeuta.

Spoločník na ceste životom

Pre zdravý životný štýl môžete urobiť jedinú jednoduchú vec, ktorá vás následne pozitívne ovplyvní v rôznych oblastiach života - zožeňte si domáceho miláčika. Online bazáry sú naplnené ponukami na darovanie šteniatok, pričom je dokázané, že už polhodina šantenia so psíkom alebo polhodina hladenia psíka nám môže znížiť krvný tlak, uvoľniť stres a vyplavovať v mozgu serotonín zodpovedný za pocity šťastia.

Aby vám psík robil radosť čo najdlhšie, dôležité je aj dbať na zdravie svojho domáceho miláčika a zabezpečiť mu dostatok pohybu a iba prémiové granule, napríklad kvalitné granule Dog's Chef. Svojím zložením sa podobajú na ľudskú stravu, ktorú si zvieratká tak často pýtajú priamo zo stola. Tak ako ľudia, aj domáce zvieratá ocenia kombináciu čerstvej zeleniny a mäsa potrebného pre pevnosť ich kostí a svalov.

Menej je viac

Ak by ste si mali z tohto článku odniesť iba jednu inšpiráciu, môže to byť práve táto veta. Dokonale pretína ekologický a zdravý životný štýl. Doprajte si menej jedla vyššej kvality, menej pohybu s väčšou záťažou a menej kontroly všetkých životných okolností, čo vám prinesie viac pohody.

Ak budete bažiť za menším množstvo vecí, možno budete musieť menej zárabať a pracovať, pretože nebudete potrebovať tak veľa peňazí a budete mať viac voľného času na skutočne dôležité veci, ako je trávenie času s rodinou alebo venovanie sa svojim hobby a športu. Menej nábytku a dekorácií znamená menej upratovania a čistenia, čo uvoľní viac voľna na oddych. A menej ambícií vytvorí viac priestoru na spoznávanie svojich skutočných snov a plánov.

Vymeňte kozmetiku a čistiace prostriedky za ich prírodné alternatívy

Prírodné produkty sú vyrobené iba z prirodzených surovín a ingrediencií. Neobsahujú syntetické konzervanty a škodlivé umelo vytvorené chemické prísady. To, čo pochádza z prírody, sa v nej môže opäť rozložiť, teda sú biodegradovateľné. Vďaka tomu môžete napríklad používať vodu z umývania sa na polievanie záhrady alebo trávnika počas suchých mesiacov. Tieto produkty zároveň nie sú testované na zvieratách. V súčasnosti existuje prírodná alternatíva na všetko, čo používate. Keď sa teda dostanete na dno niektorej kozmetickej fľaštičky, skúste ju naplniť v bezobalovom obchode čapovanou prírodnou alternatívou.