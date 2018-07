Žitňanská: Dôvodom nízkej účasti v eurovoľbách je apatia z politiky

Jana Žitňanská, archívna snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Štrasburg/Bratislava 30. júla (TASR) – Problém nízkej volebnej účasti v eurovoľbách na Slovensku spočíva v celkovej apatii z politiky. Myslí si to europoslankyňa Jana Žitňanská (NOVA) z frakcie Európskych konzervatívcov a reformistov. Pre TASR to uviedla počas júlovej plenárnej schôdze Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu.upozornila.Sama sa s tímom z dôvodu nízkej volebnej účasti na Slovensku usilovala priblížiť problematiku EÚ bližšie k ľuďom.uzavrela.Nedávne výsledky prieskumu EÚ Eurobarometer poukázali na to, že záujem Slovákov o voľby do EP, ktoré sa uskutočnia v máji 2019, označilo za zaujímavé 30 percent opýtaných. Až 68 percent opýtaných o tieto voľby záujem nemá. Najviac respondentov (54 percent) je presvedčených, že ich hlas nič nezmení, 48 percent nezaujíma politika ani voľby vo všeobecnosti a takmer polovica opýtaných (47 percent) vyslovila názor, že nedôveruje politickému systému. Účasť slovenských voličov bola v EÚ najnižšia (13,05 percenta).