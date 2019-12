Žitňanská: Návrh na očistenie justície je škodlivý

Na archívnej snímke Lucia Žitňanská. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 4. decembra (TASR) - Vládny návrh na očistenie justície, o ktorom má parlament rokovať v zrýchlenom režime, považuje poslankyňa a exministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (nezaradená) za veľmi škodlivý. Reflektuje podľa nej len na to, že zodpovedné orgány v súvislosti s podozreniami voči sudcom nekonajú. Upozorňuje, že navrhované zmeny môžu byť zneužité.zhodnotila návrh Žitňanská počas diskusie v pléne. Upozornila, že v samotnom odôvodnení návrhu sa píše, že možnosť pozastaviť výkon funkcie existuje už aj dnes, neuplatňuje sa však v dostatočnej miere.zdôraznila exministerka podľa ktorej dáva logiku, že ak sú dôvody, má sa konať.vyhlásila poslankyňa.Vágna formulácia návrhu umožňuje za určitých okolností aj zneužitie, tvrdí Žitňanská, pretože vláda navrhuje pozastavenie výkonu funkcie bez akýchkoľvek procesných pravidiel. Upozornila tiež na to, že výkon funkcie je podľa návrhu možné sudcovi pozastaviť na pol roka s predĺžením na ďalšieho pol roka. Ak nebude voči tejto osobe vznesené obvinenie, môže sa vrátiť do talára a podľa Žitňanskej sa možno bude aj súdiť za poškodenie dobrého mena.Žitňanská avizovala, že podáva pozmeňujúci návrh, aby sa z návrhu novely vypustili všetky škodlivé ustanovenia a ostala v ňom len verejnosť hlasovania Súdnej rady SR, s čím súhlasí.Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) v reakcii na Žitňanskú povedal, že ak sú pochybnosti u sudcu, ale nie je to na trestné ani disciplinárne konanie, má sa konať.odôvodnil minister.Novela zákona o sudcoch a prísediacich navrhuje, že ak u sudcu alebo prokurátora nastanú dôvodné pochybnosti o tom, že spĺňajú predpoklady a spôsobilosti, a môže tým byť vážne ohrozená dôveryhodnosť alebo dobrá povesť súdnictva, možno mu dočasne pozastaviť výkon funkcie.Dočasné zastavenie funkcie by mohli navrhovať Súdna rada, minister spravodlivosti alebo predseda Najvyššieho súdu, o schválení takéhoto návrhu by mala ďalej rozhodovať Súdna rada SR. Súčasťou legislatívnej úpravy je aj to, že hlasovanie Súdnej rady bude verejné.Pri prokurátoroch by mal o návrhu na dočasné pozastavenie výkonu funkcie prokurátora rozhodovať generálny prokurátor na návrh Rady prokurátorov SR alebo, v prípade konania bez návrhu, s jej predchádzajúcim súhlasom.