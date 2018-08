Žitňanská: Novela Trestného poriadku ma prekvapila, nie je užitočná

Na archívnej snímke Lucia Žitňanská. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 27. augusta (TASR) - Koaličný návrh novely Trestného poriadku, ktorý na septembrovú schôdzu NR SR predložila šestica vládnych poslancov zo Smeru-SD, SNS a Mosta-Híd, nie je užitočný ani zmysluplný. Pre TASR to uviedla poslankyňa a exministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd), ktorá nie je naklonená návrh podporiť.Právna norma z dielne Miroslava Číža, Dušana Jarjabka (obaja Smer-SD), Eleméra Jakaba, Irén Sárközy (obaja Most-Híd), Magdalény Kuciaňovej a Radovana Baláža (obaja SNS) hovorí, že orgány činné v trestnom konaní viac nemajú byť povinné vybavovať anonymné podnety, a že trestné oznámenie viac nebude možné podať anonymne. Za anonymné podanie sa má považovať aj také, ktoré je označené nepravdivými, neúplnými alebo neoveriteľnými údajmi o totožnosti odosielateľa.zdôraznila Žitňanská.Myslí si, že väčším problémom, ako sú anonymné podnety, je fakt, že ľudia nenahlasujú niektoré typy trestnej činnosti, najmä korupčné či násilie v domácnosti.dodala.Koaličný návrh hovorí, že ak to orgán činný v trestnom konaní alebo súd považuje za potrebné, môže anonymné podanie odstúpiť na prešetrenie jeho obsahu príslušnému orgánu verejnej moci, vykonať vlastné šetrenie, alebo ho môže založiť do spisu v trestnej veci, s ktorou obsah anonymného podania súvisí.Súčasný Trestný poriadok hovorí, že prokurátor je povinný stíhať všetky trestné činy, o ktorých sa dozvedel, ak tento zákon, medzinárodná zmluva vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom alebo rozhodnutie medzinárodnej organizácie, ktorým je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak. Koaliční poslanci tvrdia, že chcú svojou novelou posilniť vlastnú rozhodovaciu činnosť orgánov činných v trestnom konaní a súdov pri anonymných podaniach.Podľa nich zrušenie doterajšej povinnosti orgánov činných v trestnom konaní a súdov vybavovať aj anonymné podania a podania označené nepravdivými, neúplnými alebo neoveriteľnými údajmi o totožnosti odosielateľa, prispeje na jednej strane k zefektívneniu ich činnosti a na strane druhej k ochrane dotknutých osôb pred šikanóznymi anonymnými podaniami.Na margo anonymného trestného oznámenia predkladatelia uviedli, že ak ho je potrebné doplniť, orgán činný v trestnom konaní nemôže postupovať zákonom ustanoveným spôsobom, teda oznamovateľa nemôže predvolať na doplnenie alebo spresnenie trestného oznámenia.argumentujú poslanci.