Žitňanská: Projekt vlakov zadarmo nesmie vynechať osoby so ZŤP

Štrasburg 13. septembra (TASR) - V rámci pilotného projektu Európskej komisie poskytnúť v priebehu leta 2018 cestovné lístky na vlak zadarmo mladým Európanov vo veku 18 rokov bolo z celkového množstva 15.000 vybraných ľudí len 27 osôb s telesným alebo zdravotným postihnutím. Upozornila na to slovenská europoslankyňa Jana Žitňanská (NOVA).Poslankyňa v rozhovore pre TASR uviedla, že využila možnosť, ktorú jej dáva členstvo v zákonodarnom zbore Európskej únie, a už vlani, keď sa pripravovala iniciatíva bezplatného cestovania vo vlakoch pre mladých ľudí, sa obrátila na Európsku komisiu s otázkou, či do programu InterRail budú zaradení aj mladí ľudia s telesným alebo zdravotným postihnutím (osoby so ZŤP).opísala komunikáciu s eurokomisárom pre mládež a šport Tiborom Navracsicsom.Priznala, že výsledná situácia ju zaskočila. Keď koncom leta prišli prvé údaje o prihlásených a o 15.000 vybraných osobách, tak zistila, že z nich len 27 malo nejakú formu zdravotného postihnutia.upozornila Žitňanská. Aj preto sa opäť obrátila na exekutívu EÚ s otázkou, akým spôsobom boli ľudia vyberaní - či bolo rešpektované regionálne zastúpenie a aké druhy zdravotného postihnutia mali prví cestujúci zaradení do tejto iniciatívy. Aby bola istota, že nedošlo k nejakej diskriminácii.Podľa jej slov nebola mladým ľuďom so ZŤP ponúknutá možnosť, aby mohli cestovať všetci tí, ktorí by chceli.Pripomienky slovenskej europoslankyne môžu viesť k zlepšeniu situácie v nadchádzajúcich rokoch. Eurokomisia aj europarlament budú totiž vyhodnocovať prvý - skúšobný - ročník cestovania mládeže zadarmo s cieľom lepšie spoznať kontinent a jeho kultúrnu pestrosť a rozhodnú, akú bude mať tento projekt podobu v budúcnosti.uviedla poslankyňa s odkazom na mladých ľudí so ZŤP. Dodala, že predmetná iniciatíva Európskej únie by mala cielenejšie informovať mladých ľudí, že šancu sa zúčastniť majú aj tí so zdravotným postihnutím, že náklady budú v takomto prípade hradené aj pre sprevádzajúce osoby a že netreba zabudnúť ani na nepočujúcich mladých ľudí a pri komunikácii s nimi zaistiť tlmočenie v posunkovej reči.