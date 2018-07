Žitňanská riešila problematiku zdravotne postihnutých a zamestnanosti

Jana Žitňanská Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Štrasburg/Bratislava 28. júla (TASR) – Ako členka Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť sa europoslankyňa Jana Žitňanská (NOVA) venovala dominantne témam, ktoré sa týkali uvedených oblastí:Pre TASR to uviedla počas júlovej plenárnej schôdze Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu.Taktiež sa venovala s jej tímom téme nezamestnanosti mladých a smernici o dostupnosti tovarov a služieb.spresnila.Súčasťou jej agendy bola aj ochrana maloletých pred nevhodným obsahom v elektronických médiách.konštatovala.V audiovizuálnej smernici sa zamerala okrem uvedenej ochrany aj na lepšiu prístupnosť audiovizuálneho obsahu pre osoby so zdravotným postihnutím.uzavrela. Žitňanská bola hlavnou spravodajkyňou Správy o spôsoboch opätovného začlenenia pracovníkov, ktorí sa zotavujú z úrazu a choroby, do kvalitného zamestnania.K prvému júlu vypracovala 41 spravodajských správ a stanovísk, 600 pozmeňovacích návrhov, 178 ľudsko-právnych uznesení, 208 písomných vysvetlení hlasovania a 66 parlamentných otázok.Momentálne nevedela presne zodpovedať otázku TASR kde sa vidí po budúcoročných voľbách do EP.dodala.V roku 2016, keď TASR oslovila všetkých europoslancov v polčase ich mandátu, Žitňanská už v tom čase avizovala podporu zamestnanosti mladých, prípravu novej podoby portálu EURES, zasadzovala sa o to, aby sa Slovensko zapojilo do pilotného projektu európskeho preukazu zdravotného poistenia a iniciovala zvýšenie zdrojov pre asistentov učiteľa.Je poslankyňou a členkou predsedníctva za frakciu Európski konzervatívci a reformisti. Zároveň je podpredsedníčkou Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť, členkou Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci, Delegácie pre vzťahy s krajinami Maghrebu a Zväzom arabského Maghrebu a Delegácie pri Parlamentnom zhromaždení Únie pre Stredozemie.