Žitný: Odsunutie spisu v kauze vraždy Duckého na Ukrajinu je škandál

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. mája (TASR) - Odsunutie vyšetrovacieho spisu v prípade 20 rokov starej vraždy exministra hospodárstva a vysokého predstaviteľa Slovenského plynárenského priemyslu Jána Duckého na Ukrajinu a jeho vrátenie po približne desiatich rokoch naspäť na Slovensko je škandálom. Domnieva sa slovenský bezpečnostný expert a bývalý novinár, ktorý sa dlhé roky venoval kauze vraždy Duckého, Milan Žitný.povedal pre TASR Žitný.Podľa jeho ďalších slov orgány činné v trestnom konaní vyrábali falošné svedectvá, len aby niekoho usvedčili, a to je samo o sebe škandál. Odsun spisu na Ukrajinu podľa názoru slovenského bezpečnostného experta dopadol podobne, keďže ho ukrajinské orgány vrátili s vysvetlením, že vražda slovenského politika nebola spáchaná na území Ukrajiny, takže nie sú miestne príslušní viesť konanie.zdôraznil Žitný.uviedla v pondelok (6. 5.) pre TASR hovorkyňa Ministerstva spravodlivosti SR Zuzana Drobová. Ukrajinská strana, konkrétne Generálna prokuratúra Ukrajiny, však dlhšie slovenské orgány neinformovala o stave vyšetrovania vraždy exministra Duckého. MS SR viackrát orgány susednej krajiny urgovalo.potvrdil v pondelok TASR hovorca Krajského súdu v Bratislave Pavol Adamčiak.Slovenská strana celý prípad postúpila a spisový materiál zaslala ukrajinským justičným orgánom, keďže sa obžalovaný nedostavoval na pojednávania nižšieho bratislavského súdu. Prípad sa na Ukrajinu postúpil na základe žiadosti Krajskej prokuratúry (KP) v Bratislave.Slovenské justičné orgány však voči Olegovi K. T. mohli v zmysle paragrafu 529 odseku 5 Trestného poriadku pokračovať v trestnom stíhaní alebo nariadiť výkon trestu, ak by dožiadaný štát oznámil, že vo veci nebude konať, alebo dodatočne odvolal svoje rozhodnutie o prevzatí veci, alebo by oznámil, že v konaní nebude pokračovať.GP Ukrajiny prevzala trestné konanie voči Olegovi K. T. koncom leta 2010. Príslušné justičné orgány však slovenskú stranu nemuseli konkrétne informovať, pretože išlo a ide o vnútroštátne trestné konanie Ukrajiny. Okresný súd Bratislava I začiatkom júla 2010 nechal úradne preložiť do ukrajinského jazyka potrebné listiny. Išlo o veľmi rozsiahly spisový materiál. MS SR predtým súhlasilo s podaním žiadosti o odovzdanie trestného konania vedeného na území SR proti Olegovi K. T. pre trestné činy vraždy a nedovoleného ozbrojovania. Šéfkou rezortu spravodlivosti bola v tom období Viera Petríková.Olega K. T. začiatkom leta 2007 slovenská prokuratúra opäť obžalovala z vraždy Duckého. Zastreleného ho našli 11. januára 1999 vo vchode panelového domu na Bajzovej ulici č. 12 v Bratislave. Bol zastrelený štyrmi strelami z pištole kalibru 7,65 mm.Oleg K. T. obvinenia viackrát poprel. Podľa vlastných slov sa usiloval celú vec vyriešiť a na Slovensku sa chcel stretnúť s dcérou. Zdôraznil, že proti nemu nie je dôveryhodný svedok.