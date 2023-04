Živá krížová cesta v Prešove sa uskutoční v tradičnej podobe spred pandémie, každý rok ju videli tisícky ľudí

Posledná cesta Ježiša Krista

Pomáhajú dobrovoľníci

7.4.2023 (SITA.sk) - Na Veľký piatok 7. apríla sa v Prešove už tradične uskutoční Živá krížová cesta. Najsilnejší kresťanský príbeh ožije v centre mesta. Dobrovoľníci tu opäť predvedú autentické výjavy z kresťanskej mytológie spred vyše 2000 rokov.Živá krížová cesta sa uskutoční v tradičnej podobe, v akej sa organizovala ešte pred obdobím pandémie, teda pred rokom 2020. Informovala o tom tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová Silne emotívne a živé zobrazenie poslednej cesty Ježiša Krista sa začne na Veľký piatok 7. apríla o 10:00 na pešej zóne pred budovou mestského úradu Pilátovým súdom, kde Ježiša Krista zbičujú, nasadia mu tŕňovú korunu a s ťažkým krížom sa presunie po Hlavnej ulici a ulicu Hurbanistov do Záhrady umenia, kde ho vojaci ukrižujú a uložia ho do hrobu.„Živá krížová cesta je príležitosťou na spoločné Veľkopiatkové stíšenie sa, zamyslenie a duchovné prežitie Kristovho utrpenia,“ uviedla Šitárová.Tradícia Živej krížovej cesty sa začala pred 15 rokmi ešte vo farnosti v Nižnej Šebastovej, neskôr sa presunula do centra Prešova. Každý rok na Veľký piatok sa na autentické stvárnenie kresťanskej mytológie spred vyše 2000 rokov prichádzali pozrieť tisícky ľudí.Tradíciu v roku 2020 prerušil koronavírus a podujatie museli zrušiť. V roku 2021 sa krížová cesta uskutočnila v online podobe, bez divákov a iba s jediným hercom. V minulom roku bola menej výpravná, tichá a vyzvala účastníkov na zamyslenie.Tvorcom myšlienky Živej krížovej cesty je rímskokatolícky kňaz a riaditeľ neziskovej organizácie Oáza – nádej pre nový život Peter Gombita.Na jej príprave a realizácii sa každoročne podieľajú dobrovoľníci z farnosti Prešov – Nižná Šebastová, ale aj Park kultúry a oddychu v Prešove a mesto Prešov.