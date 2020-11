Živnostníci a zamestnávatelia uhradili Sociálnej poisťovni už viac ako polovicu odložených odvodov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.11.2020 (Webnoviny.sk) - Zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré Sociálnu poisťovňu požiadali o odklad splatenia poistného za marec, máj, jún a júl tohto roka, už poisťovni uhradili viac ako polovicu dlžného poistného. Ide o subjekty, ktorým pre mimoriadnu situáciu klesol čistý obrat alebo príjmy z podnikania o 40 percent a viac, a preto poisťovňu požiadali o odklad splatnosti poistného do konca tohto roka. V tlačovej správe o tom informovala Sociálna poisťovňa."O odklad zaplatenia poistného za tieto mesiace požiadalo spolu 24 202 odvádzateľov poistného, z toho 11 193 SZČO a 13 009 zamestnávateľov," informovala poisťovňa. Požiadali o odklad zaplatenia poistného v celkovej výške 53,8 milióna eur, pričom Sociálna poisťovňa už eviduje úhrady vo výške 27,3 milióna eur."Predĺžená splatnosť poistného pritom platí do konca tohto roka, čo znamená, že do 31. decembra tohto roka musia títo odvádzatelia ešte uhradiť zostávajúcich 26,5 milióna eur," upozorňuje poisťovňa.Ak zamestnávateľ alebo povinne poistená SZČO zaplatia poistné do konca tohto roka teda včas a v správnej výške, Sociálna poisťovňa im nepredpíše penále. Ak tak nespravia, Sociálna poisťovňa im toto penále predpíše. Ak SZČO čerpali niektorú z dávok nemocenského poistenia v spomínanom období, kedy mali povolenú splatnosť, tieto dávky budú musieť vrátiť.