Živnostníci by mali byť pozorní pri identifikácii platieb do SP

Bratislava 7. augusta (TASR) - Živnostníci by mali byť pozorní pri identifikácii platieb, aby sa nedostali na zoznam dlžníkov. Upozorňuje na to Sociálna poisťovňa (SP), ktorá denne prijíma priemerne viac ako 19.000 platieb bankovým prevodom, a to predovšetkým poistného.Za minulý rok SP prijala celkom 4.861.255 platieb.upozornil hovorca SP Peter Višváder.Variabilný symbol je číslo fyzickej osoby a právnickej osoby povinnej odvádzať poistné a prideľuje ho SP. Špecifický symbol označuje obdobie, ku ktorému patrí platba. Napríklad za júl 2018 je v tvare 072018 alebo v tvare 201807.priblížil Višváder.Pri platbách poisťovňa odporúča odvádzateľom poistného používať aj konštantný symbol, ktorý určuje účel platby. Konštantný symbol síce nie je povinný údaj, je však dobré uviesť aj ten.dodal Višváder.Všetky identifikačné údaje je vhodné skontrolovať si aj v tomto období, kedy zostávajú posledné dva dni na úpravu platobného príkazu a úhradu novej výšky poistného k 8. augustu 2018.