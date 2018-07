Živnostníci by mali uhradiť nové poistné do 8. augusta

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. júla (TASR) - Živnostníci a SZČO by mali nové poistné za mesiac júl 2018 uhradiť do 8. augusta 2018. Tí, ktorí majú trvalý príkaz na platenie poistného v banke, by si ho mali včas upraviť.TASR informoval hovorca poisťovne Peter Višváder.Pri platení poistného je SZČO povinná platbu poistného identifikovať a uviesť k nej variabilný symbol a špecifický symbol. Variabilný symbol (VS) je číslo fyzickej osoby a právnickej osoby povinnej odvádzať poistné, ktoré prideľuje Sociálna poisťovňa. Špecifický symbol (ŠS) je číselné označenie príslušného kalendárneho mesiaca a kalendárneho roka, za ktoré sa platí poistné (napr. ŠS za júl 2018 je tvare 072018 alebo 201807). Ak odvádzateľ uhrádza poistné trvalým príkazom, špecifický symbol je v tvare 88.