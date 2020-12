Živnostníci sú znepokojení novelou zákona o dani z príjmov, zvýši daňové zaťaženie

4.12.2020 - Slovenský živnostenský zväz (SŽZ) prijal so znepokojením informáciu o zmene výšky príjmu pre uplatňovanie zníženej sadzby dane na úrovni 15 percent. Schválená bola v Národnej rade SR 2. decembra. Informovala o tom generálna sekretárka SŽZ Miriam Bellušová.

Nesystémový a nezrozumiteľný krok

Zmenené podmienky v čase koronakrízy

„V období, kedy sú živnostníci a malé podniky vystavené tvrdým dopadom koronakrízy a kedy štát nereaguje dostatočným spôsobom na ich potreby v zmysle kompenzácie výpadkov tržieb, prichádza zvýšenie daňového zaťaženia v skrytej podobe ako nesystémový a pre podnikateľov nezrozumiteľný prvok," uviedol prezident Slovenského živnostenského zväzu Stanislav Čižmárik.Kým pôvodne výšku príjmov mikrodaňovníkov pre potreby zdaňovania určoval zákon o dani z príjmov, a to na úrovni 100-tisíc eur ročne, novela stanovila limit pre výšku príjmov nepriamo, odvolaním sa na zákon o dani z pridanej hodnoty, ktorý definuje mikrodaňovníka ako takú fyzickú alebo právnickú osobu, ktorej obrat neprekročí 49 790 eur ročne.Novela teda znížila podľa SŽZ výšku príjmov pre uplatnenie zníženej 15-percentnej sadzby dane z príjmu o viac než polovicu.„Zvýšenie daňového zaťaženia je trestom za aktivitu podnikateľov v období hospodárskej recesie a je to nepochopiteľný počin v čase, keď okolité krajiny znižujú priame a nepriame daňové zaťaženie, aby firmám vytvorili priestor pre investície a prispôsobenie sa zmeneným trhovým podmienkam v čase koronakrízy," uviedla Bellušová.Novelu zákona vníma zväz o to viac negatívne, že zmeny so zásadným dopadom na podnikateľské prostredie boli prijaté až v rámci schvaľovania v Národnej rade SR, bez predchádzajúcich verejných konzultácií a medzirezortného pripomienkového konania.