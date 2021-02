Živnostníkom stúpli minimálne sociálne odvody, novú sumu je potrebné zaplatiť do 8. februára

Odvody treba uhradiť do 8. februára

Na zmenu upozorňuje Sociálna poisťovňa

5.2.2021 (Webnoviny.sk) - Desaťtisíce samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO) si musia zmeniť svoj trvalý príkaz v banke. Dôvodom je zvýšenie minimálnych mesačných odvodov na sociálne poistenie. Týka sa to všetkých SZČO, ktoré za minulý rok platili sociálne odvody z nižšieho základu ako 546 eur, teda ich mesačné sociálne odvody boli nižšie ako 180,99 eura. Minimálne odvody na sociálne poistenie pre SZČO sa totiž od začiatku tohto roka zvýšili zo 167,89 eura na 180,99 eura. Poistné na sociálne poistenie v minimálnej sume 180,99 eura za január tohto roka treba zaplatiť najneskôr do 8. februára tohto roka. Sociálna poisťovňa o tom informovala v tlačovej správe.Minimálny mesačný vymeriavací základ na platenie poistného od začiatku tohto roka stúpol z 506,50 eura na 546 eur. Najnižší možný vymeriavací základ pre SZČO totiž tvorí polovicu z priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov.Kým v roku 2018 bola na Slovensku priemerná mzda 1 013 eur, z čoho minimálny vymeriavací základ vlani predstavoval 506,50 eura, v roku 2019 priemerné hrubé zárobky na Slovensku vzrástli na 1 092 eur, následkom čoho najnižší vymeriavací základ na tento rok stúpol na spomínaných 546 eur.Novú výšku poistného Sociálna poisťovňa v januári tohto roka oznámila všetkým SZČO, ktorých sa zmena týka. Informáciu dostali písomne alebo do e-schránky (ak ju majú aktivovanú) a sú v nej všetky údaje potrebné pre platbu.