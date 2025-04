Život bez pečene? Nemožné. Postarajte sa o ňu skôr, než bude neskoro

Centrálny orgán látkovej premeny – metabolizmu.



14.4.2025 (SITA.sk) -Ak by sme sa mali v skratke pozrieť na tri super funkcie pečene, sú to:hovorí MUDr. Daniel Ján Havaj, internista a hepatológ z Internej kliniky SZU, Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici.Napriek jej úžasným regeneračným schopnostiam čelí v súčasnosti obrovským výzvam – najmä v dôsledku zmien v stravovaní a životnom štýle. Žijeme v dobe, keď sú vysokospracované potraviny dostupné na každom kroku. Rafinované cukry, umelé sladidlá, nadbytok tukov a prídavné látky, zaplavujú pečeň a nútia ju pracovať nad rámec jej prirodzených schopností. Výsledkom je čoraz častejší výskyt steatotického ochorenia pečene spojeného s metabolickými dysfunkciami (MASLD – metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease).Aké sú hlavné príčiny stukovatenia pečene a ktoré skupiny ľudí sú najviac ohrozené?hovorí MUDr. Havaj.Ochorenia pečene sú podľa slov MUDr. Havaja vo svete časté. Postihujú 1,5 miliardy ľudí a sú jednou z najvýznamnejších príčin úmrtí.Ochorenia, ktoré vedú k cirhóze a samotná cirhóza, sú takým tichým zabijakom. Pečeň nebolí a človek preto nevie, že má chorú pečeň, a to až do fázy, kým sa neobjavia prvé príznaky takzvanej dekompenzovanej cirhózy – zmätenosť, žlté sfarbenie očí, voda v bruchu alebo krvácanie z pažeráka.Podľa slov MUDr. Havaja v projekte SIRIUS vyšetrili 4 528 pacientov. Išlo o ľudí z veľkých miest aj malých obcí a vďaka tomu sa darí budovať portrét o chorobách pečene na Slovensku.Ochorenia pečene vo všeobecnosti prebiehajú bez väčších príznakov, preto sa označujú aj ako tichí zabijaci. Pôsobia dlhé roky. Trvá roky, kým vznikne fibróza a pokročilá fibróza alebo cirhóza. Môže to trvať 15 až 20 rokov.Ako bolo spomenuté, pečeň je v dnešnej dobe vystavená obrovským výzvam – najmä v dôsledku zmien v stravovaní a životnom štýle.hovorí Doc. MUDr. Peter Minárik, PhD, MSc, MPH, gastroenterológ a výživový špecialista.Vyvážená strava by mala podľa jeho slov obsahovať aj optimálny príjem soli, ktorý by nemal presiahnuť 5 gramov denne. Táto zásada sa týka aj zdravých ľudí, avšak pacientov s pečeňovou steatózou alebo artériovou hypertenziou sa týka dvojnásobne.Veľmi dôležitým opatrením je udržiavanie optimálnej telesnej hmotnosti a zábrana nechceného a neželaného priberania telesnej hmotnosti, najmä telesného tuku, ktorý sa takmer vždy spája so zvýšenou akumuláciou tuku v pečeni.hovorí docent Minárik.Znížiť množstvo tuku v steatotickej pečeni môže aj pravidelná fyzická aktivita, a to tak formou aeróbnych cvičení (chôdza, beh, bicykel, plávanie), ako aj pomocou silového tréningu (obe formy fyzickej aktivity znižujú akumuláciu tuku v pečeni a zlepšujú pečeňový metabolizmus).Keď už má pacient diagnózu diabetes mellitus alebo obezitu, prípadne artériovú hypertenziu, či vysoký LDL cholesterol, tak kontrola a manažment týchto zdravotných stavov takisto prispieva k zlepšeniu steatózy pečene alebo jej zdraviu.Dôležitým faktorom je podľa slov docenta Minárika tiež dostatočný spánok a zvládanie stresu, pretože chronický stres a nedostatok spánku môžu nepriamo ovplyvniť zdravie pečene prostredníctvom metabolických a hormonálnych vplyvov.No a, samozrejme, dôležitý je dostatočný príjem tekutín. Dostatočná hydratácia podporuje celkový metabolizmus a detoxikačné procesy.Keď sa pozrieme na škodlivé vplyvy na pečeň, tak je to predovšetkým systematická konzumácia alkoholu (nemusí ísť pritom o alkoholizmus alebo systematické opíjanie sa), obezita, cukrovka, stres, lieky, vírusy a toxické látky z prostredia.Stukovatenie pečene je podľa slov MUDr. Havaja pomerne ľahko zistiteľné pomocou bežnej sonografie.Existujú, samozrejme, aj špecializovanejšie metódy, ako je elastografické vyšetrenie, či už pomocou transientnej elastografie, elastografie pomocou špeciálneho USG alebo MR. Tieto zariadenia však majú hlavný význam v diagnostike tuhnutia fibrózy. Na to, aby lekár zistil, že pečeň je stukovatená, postačuje bežné sono. Dôležité je ďalej pátrať, aké to predstavuje riziko a ako to možno ovplyvniť.Toto riziko vyplýva zo skupiny takzvaných kardiometabolických rizikových faktorov. To znamená, či má pacient cukrovku, či trpí nadhmotnosťou a obezitou, či má alebo sa lieči na vysoký krvný tlak a cholesterol.hovorí MUDr. Havaj.Pečeň najmä v prvotných štádiách ochorenia nebolí. Čo môže človeku napovedať, že s ňou niečo nie je v poriadku?hovorí MUDr. Havaj.MASLD je multisystémové ochorenie, pacienti ktorí trpia na MASLD, mávajú obvykle zároveň celý rad kardiometabolických ochorení úzko súvisiacich s inzulínovou rezistenciou a metabolickým syndrómom, a to predovšetkým obezitu, diabetes mellitus 2. typu a dyslipidémiu.hovorí docent Minárik.Na druhej strane je dôležité konštatovať aj to, že takmer 20 percent pacientov s MASLD je štíhlych a 41 percent nemá obezitu (to znamená, že má normálnu hmotnosť s BMI 20,0 – 24,9) alebo pre-obezitu/nadváhu (s BMI 25,0-29,9). Väčšinou majú títo pacienti iné rizikové faktory, predovšetkým poruchy metabolizmu tukov.Výsledky viacerých klinických štúdií potvrdili, že pacienti, ktorí trpia na MASLD, majú častejšie náhle kardiovaskulárne príhody (infarkt myokardu, mozgová cievna príhoda), alebo trpia kôrnatením tepien (ateroskleróza).Existuje niekoľko terapeutických prístupov v liečbe steatotickej choroby pečene. Tu si opäť treba uvedomiť, že s týmto ochorením súvisia aj komorbidity, teda ochorenia, ktoré sa paralelne vyskytujú pri tomto ochorení.hovorí docent Minárik.Pokiaľ ide o detox: jednou zo základných funkcií pečene je detoxikácia. Samotná pečeň patrí medzi najdôležitejšie detoxikačné orgány tela. Detoxikácia v pečeni prebieha podľa slov docenta Minárika vo dvoch hlavných fázach. V prvej (tzv. modifikácia) pečeňové enzýmy, predovšetkým zo systému cytochrómu P450, chemicky upravujú toxíny. V druhej fáze (konjugácia) sa tieto modifikované zlúčeniny ďalej spracovávajú na formy rozpustné vo vode, tak aby sa mohli vylúčiť močom alebo žlčou. Tieto dobre regulované biochemické dráhy nepretržite pracujú na ochrane organizmu pred endogénnymi toxínmi aj toxínmi z prostredia. Zdravá pečeň sa detoxikuje udržiavaním rovnováhy enzýmov a antioxidantov. Ak pečeň nie je preťažená nadmerným príjmom škodlivých látok, jej prirodzené detoxikačné procesy sú zvyčajne viac než dostatočné.dodáva docent Minárik.Pečeni postihnutej MASLD pritom môžeme pomôcť fosfolipidmi. Siahnuť môžete po voľnopredajnom lieku Essentiale ® 300 mg, ktorý obsahuje esenciálne fosfolipidy – prírodné látky blízke fosfolipidom, ktoré sa prirodzene vyskytujú v ľudskom tele. Esenciálne fosfolipidy obsahujú nenasýtené mastné kyseliny, ktoré sú súčasťou bunkových membrán, a ich užívanie prispieva k regenerácii a lepšej funkcii pečeňových buniek. Tým celkovo zlepšujú metabolické procesy v pečeni. 