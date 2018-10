Život s prerušenou miechou je úplne iný, hovorí pacient Michal

Ilustračná snímka. Foto: TASR Adriana Antošková Foto: TASR Adriana Antošková

Bratislava 2. októbra (TASR) - Po zranení miechy sa život človeka úplne zmení." hovorí Michal, ktorému po úraze v 17. rokoch ochrnuli všetky štyri končatiny. Je jedným zo zakladajúcich členov Spoločnosti pre pomoc paraplegikom, teda ľuďom s úplným ochrnutím oboch dolných končatín z dôvodu prerušenej miechy.Kvadruplegik Michal po zranení miechy zmaturoval, vyštudoval vysokú školu a urobil si doktorát.uviedla predsedníčka Spoločnosti pre pomoc paraplegikom Danica Studená. Michal dopĺňa, že jeho život sa po úraze zmenil vo všetkých aspektoch:Na to, ako môže diagnóza zasiahnuť po psychickej stránke, Michal odpovedá, že to záleží od človeka.tvrdí.Svetová medicína momentálne nevie vyriešiť problém plnej regenerácie raz úplne prerušenej miechy a dosiahnuť, aby úplne prerušená miecha opäť zrástla a zregenerovala sa tak, že by plne obnovila svoju činnosť, vysvetlila Studená. "," doplnila.Prerušenie miechy môže podľa odborníčky spôsobiť úraz alebo aj vrodená vývojová vada, keď pri vnútromaternicovom vývoji celkom nezrastie dolná časť chrbticového kanála a miechy a bábätko má ochrnuté obe dolné končatiny už pri narodení.Spoločnosť pre pomoc paraplegikom od roku 1992 rôznymi prostriedkami pomáha pri poskytovaní starostlivosti o ľudí s týmto hendikepom. Členmi sú prevažne lekári a podľa doktorky Studenej spolupracujú aj so sociálnymi pracovníkmi.Spoločnosť pre pomoc paraplegikom pravidelne usporiadavala medzinárodné športové stretnutia ľudí na vozíku v Sade Janka Kráľa v Bratislave.priblížila Studená s tým, že mnohým paraplegikom sa to aj podarilo.Spoločnosť tiež pomohla založiť poradne pre ľudí na vozíku na pracoviskách liečebnej rehabilitácie či agentúry domácej rehabilitácie.vysvetlila.S pomocou sponzorov Spoločnosť pre pomoc paraplegikom zakúpila prístroj umožňujúci elektroejakuláciu a elektrostimuláciu sexuálnych aktivít mužov s prerušenou miechou, teda paraplegikov a kvadruplegikov.uviedla Studená.