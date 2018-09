Život v Tripolise sa po podpísaní prímeria vracia do normálu

Vojak hliadkuje pred sídlom volebnej komisie v líbyjskom Tripolise, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tripolis 5. septembra (TASR) - Súperiace ozbrojené skupiny aktívne v oblasti líbyjského hlavného mesta Tripolis pokračujú v stredu v dodržiavaní prímeria po viac ako týždni ozbrojených stretov.Prímerie medzi znepriatelenými frakciami pomohli sprostredkovať členovia misie Organizácie Spojených národov (OSN) v Líbyi. K jeho podpisu došlo v utorok.Podľa správy tlačovej agentúry DPA sa do Tripolisu znova vrátil život. Jeho obyvatelia sa vydali v stredu do miestnych podnikov, úradov, obchodov a tovární, ktoré boli uplynulých deväť dní zatvorené. Pred čerpacími stanicami sa začali tvoriť dlhé rady áut.Líbyjské milície súhlasili v utorok s prímerím sprostredkovaným OSN, ktoré zavádza okamžité zastavenie nepriateľských aktivít a mechanizmus na monitorovanie jeho porušení. Dohoda taktiež počíta s otvorením letiska v Tripolise, ako aj "všetkých ciest vedúcich von z mesta i doň".Podpísali ju zástupcovia tzv. vlády národnej jednoty podporovanej OSN, vojenskí velitelia a lídri ozbrojených skupín aktívnych v Tripolise a jeho okolí.Najnovšie boje medzi militantnými skupinami vypukli v južnej časti Tripolisu uplynulý pondelok (27. augusta). Vyžiadali si najmenej 50 mŕtvych a desiatky zranených, prevažne civilistov. Pred bojmi utieklo do bezpečia okolo 1825 rodín.Líbya sa zmieta v chaose od povstania v roku 2011, ktoré zosadilo režim dlhoročného diktátora Muammara Kaddáfího. V súčasnosti má táto krajina dve vlády, pričom každú z nich podporuje iné zoskupenie milícií, ktoré majú v rukách skutočnú moc.