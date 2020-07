Životné minimum sa zvýši o viac ako štyri eurá. Dôchodcom zostane od júla po exekučných zrážkach vyššia suma

Životné minimum sa zvýši

Zmeny pri priznávaní predčasného dôchodku

5.7.2020 (Webnoviny.sk) - Sociálna poisťovňa bude od júla tohto roka väčšine dôchodcov, ktorým z dôchodku vykonáva exekučné zrážky, poukazovať vyšší dôchodok. Spôsobí to zvýšenie minima, ktoré musí dôchodcovi po vykonaní zrážok zostať a ktoré predstavuje 100 percent životného minima.Do 30. júna tohto roka ide o sumu 210,20 eura mesačne, od 1. júla to bude 214,83 eura mesačne. V tlačovej správe o tom informoval hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder Základ pre každú osobu, ktorej dôchodca poskytuje výživné, je 50 percent životného minima a od 1. júla 2020 sa suma zvýši zo 105,10 eura na 107,41 eur mesačne. Osobitne je podľa Višvádera stanovené základné minimum, ktoré musí dôchodcovi zostať vtedy, ak je zrážka z dôchodku výživným na maloleté dieťa."Zvýšenie životného minima môže mať za následok aj ukončenie vykonávania exekučných zrážok z dôchodku," tvrdí hovorca poisťovne. Ide o situáciu, keď je dôchodok nižší ako minimum, ktoré musí dôchodcovi po vykonaní zrážok zostať."Neznamená to však, že exekúcia zanikla. Exekúcia naďalej existuje, len sa z nej nevykonávajú zrážky z dôchodku," upozornil hovorca. O samotnej exekúcii a vykonávaní zrážok z dôchodkovej dávky nerozhoduje Sociálna poisťovňa, ale príslušný exekútor.Po zmene životného minima od 1. júla tohto roka vykoná Sociálna poisťovňa zrážky z dôchodku prvýkrát podľa uvedených pravidiel vo výplatnom termíne v auguste tohto roka, pričom dôchodcom vyplatí aj peniaze, ktoré budú za júl zrazené navyše."O zmene výšky exekučnej zrážky budú dôchodcovia písomne informovaní," uvádza sa v tlačovej správe.Zmeny od júla nastanú aj pri priznávaní predčasného starobného dôchodku. Jednou z podmienok na jeho priznanie je, že výška predčasného starobného dôchodku musí byť najmenej 1,2-násobkom životného minima.Od 1. júla tohto roka nárok na predčasný starobný dôchodok vzniká od 257,80 eura mesačne, do konca júna tohto roka to bolo 252,30 eura.