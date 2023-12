Životné poistenie: Oplatí sa ako forma investovania a sporenia?

Tento typ poistenia pokrýva celú paletu rizikových udalostí, ktoré vás počas života môžu stretnúť. Pozor si dávajte na to, aký typ životného poistenia uzatvárate. Okrem rizikového je možné uzatvoriť aj kapitálové a investičné životné poistenie. Naozaj sa oplatí životné poistenie? A ako je to so zhodnocovaním peňazí prostredníctvom životného poistenia?

Rizikové životné poistenie ako zadné vrátka pre nečakané udalosti

Rizikové životné poistenie môžeme zjednodušene nazvať vašimi zadnými vrátkami pre nečakané životné udalosti. Poistenie životných rizík zahŕňa rôzne nepríjemné udalosti od práceneschopnosti cez invaliditu až po smrť. Tieto krízové, okamihy sa v živote môžu stať naozaj každému. A zväčša postihnú ľudí v najviac neočakávanej a nevhodnej etape života. Vzali ste si práve hypotéku a ste dlhodobo práceneschopní? Čaká vás náročná operácia a manželka je na materskej? Diagnostikovali vám ochorenie, ktoré z vás urobilo invalida a vaše príjmy klesli tak, že nedokážete platiť účty?

Vymenované krízové udalosti sa stávajú denne. A môžu sa stať aj vám. V prípade, že ste uzatvorili rizikové životné poistenie, poistné krytie uhradí účty a postará sa o to, aby finančná situácia v rodine zostala na prijateľnej úrovni. Vaša životná poistka bude zahŕňať presne to, čo si sami v poistnej zmluve určíte. Môžete si vybrať z rôznych pripoistení a tiež výšku poistného krytia. Od týchto dvoch položiek závisí výška poistnej sumy, ktorú budete mesačne či ročne platiť.

Čo všetko ovplyvní výšku poistnej sumy?

Na výšku poistnej splátky vplýva okrem už spomínaných faktorov aj váš vek. Táto informácia je zásadná a mala by vás presvedčiť o tom, že s uzatvorením rizikového životného poistenia sa neoplatí čakať. Poisťovne dobre vedia, že s vekom prichádzajú nielen neduhy ako fajčenie a alkohol, ale tiež sa zvyšuje riziko civilizačných chorôb. Ideálne je, keď životnú poistku uzatvoríte spoločne s vašimi deťmi a manželkou. Detské životné poistky sú veľmi výhodné. Ďalšími faktormi zvyšujúcimi cenu poistenia je vaše povolanie, športy, ktorým sa venujete a ochorenia, ktorými už trpíte. Viac budete platiť i v prípade, že uzatvoríte životné poistenie so sporením.

Prečo sa oplatí uzatvoriť kvalitné rizikové životné poistenie?

Oplatí sa uzatvoriť životné poistenie? Jednoznačne áno. Ide o jedinú formu poistenia všetkých rizík a jedinú formu zabezpečenia rodiny, ak sa vám niečo stane. Správne nastavené životné poistenie je transparentné – viete koľko a za čo platíte. Životné poistky v sebe nezahŕňajú žiadne skryté poplatky. Využite tieto výhody a môžete si byť istí, že o vašu rodinu bude postarané za každých okolností.

Základný balík životného poistenia

Spomínali sme správne nastavené rizikové životné poistenie. Oplatí sa poistenie uzatvoriť po konzultácii s finančným sprostredkovateľom. Ten vám pomôže vybrať riziká i pripoistenia. Zároveň spolu s poradcom dokážete rozumnejšie zvoliť výšky poistného krytia. Ak chceme celý proces výberu poistených rizík zjednodušiť, radíme vám, aby ste mali poistené minimálne tieto riziká:

Invaliditu

Trvalé následky

Smrť

Okrem tejto takpovediac svätej trojice zvážte poistenia práceneschopnosti, odškodnenie za dni počas dlhodobého liečenia úrazu a vážne ochorenia. Z iných druhov rizík spomenieme odškodné za operačný zákrok, medicínsku asistenciu a iné.

„Životné poistenie by malo zabezpečiť ochranu príjmu počas neočakávaných a vážnych zdravotných problémov, ktoré so sebou prinášajú sťaženú finančnú situáciu. Ide o choroby a úrazy, ktoré samozrejme nikto nechce zažiť, no v živote sa s podobnými príbehmi stretávame pravidelne,“ konštatuje Denis Závacký, špecialista na poistenie v Prosight Slovensko.

Je životné poistenie formou sporenia či investovania?

Iste si kladiete otázku, či sa oplatí zhodnocovať peniaze formou životného poistenia. Je pravda, že existujú typy životného poistenia, ktorých zložkou je zhodnocovanie financií. Ide napríklad o kapitálové životné poistenie alebo investičné životné poistenie. Veľa ľudí si myslí, že tieto typy poistenia sú životnou poistkou so sporením. Nie je to úplne pravda.

Kapitálové životné poistenie je vlastne životným poistením a sporením v jednom. Pri kapitálovom životnom poistení máte po skončení poistnej doby garantovaný istý výnos. Jeho výška je však vzhľadom na infláciu a poplatky veľmi nízka. Do kapitálové životného poistenia je nutné pravidelne prispievať.

Investičné životné poistenie sa skladá zo životného poistenia a vkladu, ktorý správcovská spoločnosť za vás investuje. Vďaka tomuto typu poistenia ste investorom a vaše peniaze sa zhodnocujú.

Na prvý pohľad sa môže zdať, že v oboch prípadoch ide o bonus a službu dva v jednom. Máte poistené nečakané životné situácie a vaše peniaze zároveň zarábajú. Zdanie však klame, pretože tieto formy zhodnocovania peňazí majú pár zásadných otáznikov a nevýhod.

Prvým negatívom kapitálového a investičného životného poistenia je značná netransparentnosť . V zhluku rôznych poplatkov sa laik nedokáže zorientovať. Vlastne ani neviete, za čo vám mesačne odchádzajú peniaze z účtu.

Druhým zásadným problémom je to, že dané poplatky za vstupy a správu investičného portfólia sú tak vysoké, že výnos zo sporenia je takmer nulový. Z uvedených faktov jasne vyplýva, že investovanie cez životné poistenie neodporúčame.

„Posledné roky ukázali, že ideálne je oddeliť životné poistenie a zhodnocovanie financií. Najviac výhodné je v súčasnosti pravidelné investovanie do ETF a podielových fondov,“ odporúča Denis Závacký.

Samotné rizikové životné poistenie však naďalej zostáva výhrou a vašim bonusom pre celý rad rizík, ktoré sa so životom spájajú.