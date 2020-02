Zjazd v Garmisch-Partenkirchene vyhral domáci pretekár, na čele hodnotenia ostal Feuz

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní



Garmisch-Partenkirchen (Nem.) - sobota



Muži - zjazd: 1. Thomas Dressen (Nem.) 1:39,31 min, 2. Aleksander Aamodt Kilde (Nór.) +0,16, 3. Johan Clarey (Fr.) +0,17, 4. Vincent Kriechmayr (Rak.) +0,26, 5. Travis Ganong (USA) +0,27, 6. Beat Feuz (Švaj.) +0,35



Hodnotenie zjazdu vo Svetovom pohári (po 7 z 10 pretekov): 1. Beat Feuz (Švaj.) 520 bodov, 2. Dominik Paris (Tal.) 384, 3. Aleksander Aamodt Kilde (Nór.) 307, 4. Thomas Dressen (Nem.) 306, 5. Vincent Kriechmayr (Rak.) 254, 6. Matthias Mayer (Rak.) 300



Celkové poradie vo Svetovom pohári: 1. Henrik Kristoffersen (Nór.) 841 bodov, 2. Aleksander Aamodt Kilde (Nór.) 780, 3. Alexis Pinturault (Fr.) 722, 4. Matthias Mayer (Rak.) 692, 5. Beat Feuz (Švaj.) 617, 6. Vincent Kriechmayr (Rak.) 588, ... 149. Adam Žampa (SR) 4



: 1. Thomas Dressen (Nem.) 1:39,31 min, 2. Aleksander Aamodt Kilde (Nór.) +0,16, 3. Johan Clarey (Fr.) +0,17, 4. Vincent Kriechmayr (Rak.) +0,26, 5. Travis Ganong (USA) +0,27, 6. Beat Feuz (Švaj.) +0,35: 1. Beat Feuz (Švaj.) 520 bodov, 2. Dominik Paris (Tal.) 384, 3. Aleksander Aamodt Kilde (Nór.) 307, 4. Thomas Dressen (Nem.) 306, 5. Vincent Kriechmayr (Rak.) 254, 6. Matthias Mayer (Rak.) 300: 1. Henrik Kristoffersen (Nór.) 841 bodov, 2. Aleksander Aamodt Kilde (Nór.) 780, 3. Alexis Pinturault (Fr.) 722, 4. Matthias Mayer (Rak.) 692, 5. Beat Feuz (Švaj.) 617, 6. Vincent Kriechmayr (Rak.) 588, ... 149. Adam Žampa (SR) 4

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.2.2020 (Webnoviny.sk) - Víťazom lokalmatadora Thomasa Dressena sa skončil sobotňajší klasický zjazd na pretekoch Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní v nemeckom Garmisch-Partenkirchene. Dvadsaťšesťročný Nemec sa presadil na skrátenej trati o 0,16 s pred Nórom Aleksandrom Aamodtom Kildem, tretí bol Johan Clarey z Francúzska (+0,17). Po talianskom Bormiu (Dominik Paris), švajčiarskom Wengene (Beat Feuz) a rakúskom Kitzbüheli (Matthias Mayer) aj štvrtý klasický zjazd ovládol domáci pretekár.Dressen nadviazal na úspech svojho slávneho krajana Markusa Wasmaiera, ktorý sa v Garmischi postaral v roku 1992 o doteraz posledné nemecké víťazstvo v zjazde: "To je brutálne, že sme odvtedy tak dlho nepridali ďalší triumf. Víťazstvo v domácom prostredí je obzvlášť pekné, je to ako sen," vyhlásil 27-ročný Dressen.Na čele hodnotenia zjazdu sa udržal Beat Feuz, vedie s náskokom 136 bodov pred Francúzom Dominikom Parisom. Ten však pre zranenie musel predčasne ukončiť sezónu. V celkovom poradí SP patria prvé dve pozície Nórom, keď vedie Henrik Kristoffersen (841) pred Aleksandrom Aamodtom Kildem (780) a Alexisom Pinturaultom z Francúzska (722). Slováci v sobotu neštartovali, Adam Žampa figuruje v celkovej klasifikácii so 4 bodmi na 149. stupienku.