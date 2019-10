Zjazdári už sezónu rozbehli, na SP sa chystajú aj bežci a snoubordisti

Na archívnej snímke slovenská lyžiarka Petra Vlhová. Foto: FOTO TASR - Martin Baumann Foto: FOTO TASR - Martin Baumann

Bratislava 30. októbra (TASR) - Slováci sa v tejto sezóne zimných seriálov predstavia okrem alpského aj vo Svetovom pohári v behu na lyžiach a snoubordingu. Akrobatickí lyžiari sa sústredia na Európsky pohár, pre skokanku na lyžiach Viktóriu Šidlovú sú priorita juniorské majstrovstvá sveta.Zjazdári odštartovali SP počas uplynulého víkendu v Söldene za účasti Petry Vlhovej a bratov Adama a Andreasa Žampovcov. Matej Falat bude súťažiť v EP a Soňa Moravčíková absolvuje univerzitné preteky v USA. Na rozdiel od seniorov sa v mládežníckych kategóriách uskutočnia dve vrcholné podujatia.povedal generálny sekretár Úseku alpských disciplín Slovenskej lyžiarskej asociácie (SLA) Marek Didek. Slovensko zorganizuje 20. a 21. februára podujatie EP v Jasnej.V bežeckom SP budú slovenské farby hájiť Alena Procházková a Ján Koristek. Pre športového riaditeľa a predsedu bežeckého úseku Michala Maláka boli veľkým povzbudením výsledky v letnom SP v behu na kolieskových lyžiach. Procházková v ňom získala tretí veľký glóbus za sebou.uviedol Malák.V snoubordingu bude významné umiestnenie obhajovať Klaudia Medlová, ktorá skončila v predchádzajúcej zime na tretej priečke hodnotenia disciplíny Big Air so ziskom 1800 bodov. Medzi mužmi zabojuje Samuel Jaroš.referoval reprezentačný tréner snoubordistov Marek Hliničan. Juniorský tím sa pred niekoľkými dňami vrátil z 10-dňového výjazdu za snehom v rezorte Hintertux. Po ňom sa presunul do haly v holandskom Langraafe, kde sa pod záštitou Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS) konal tréningový kemp pre juniorov z dvanástich krajín Európy.dodal Hliničan.Akrobatickí lyžiari sa spoliehajú predovšetkým na Michala Oravca, ktorý sa v rámci prípravy zúčastnil na FIS pretekoch v skoku do vody v Rakúsku a obsadil štvrté miesto medzi mužmi. Olympionička Zuzana Stromková porodila len začiatkom októbra a vynechá ročník. "" povedal reprezentačný tréner akrobatických lyžiarov Tomáš Murgáč.V skokoch na lyžiach tvorí ženskú reprezentáciu jedine Viktória Šidlová, ktorá vynechá SP a vrcholom jej sezóny budú juniorské MS na prelome februára a marca v Oberwiesenthali. V kategórii mužov Slovensko nemá reprezentáciu. Sú dorastenci a starší žiaci a žiačky ako reprezentačné družstvo do 16 rokov, najväčšiu základňu tvoria mladší žiaci a žiačky s Hektorom Kapustíkom a Tamarou Mesíkovou.uviedol predseda skokanského úseku Ján Tánczos.Prezident SLA Ivan Ivanič zdôraznil na stredajšej tlačovej konferencii úlohu juniorských tímov NLC Alpine a NLC Nordic, ktoré vznikli v júni: