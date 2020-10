Zjednodušené označenie výživovej hodnoty Nutri-Score už aj v Kauflande

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

2.10.2020 (Webnoviny.sk) -Nutri-Score je dobrovoľné nutričné označenie výrobku, ktoré premieňa výživovú hodnotu potravín a nápojov na jednoduché celkové skóre. Spoločnosť Kaufland ho už znázorňuje na svojej stránke pri výrobkoch produktových radov K-Bio a K-take it veggie. Neskôr bude Nutri-Score znázornený aj pri ďalších výrobkoch ostatných privátnych značiek reťazca Skóre vypočítané na 100 g hmotnosti produktu je znázornené pomocou stupnice piatich odlišných písmen a farieb. Vďaka tomu poskytuje spotrebiteľovi informácie o produkte veľmi ľahko a zrozumiteľne. Najlepšiu nutričnú hodnotu predstavuje zelené A, najviac negatívny výsledok predstavuje červené E."Nutri-Score vychádza z množstva živín a zložiek potravín, ktoré majú na zdravie konzumenta výrazný vplyv. Jeho účelom je pomôcť spotrebiteľovi lepšie vidieť, interpretovať a porozumieť nutričnej kvalite produktu a zorientovať sa vo výbere potravín. V žiadnom prípade nie je zámerom oddeľovať ,dobré‘ potraviny od ,zlých‘ potravín, ale skôr to, aby sa pomocou 5 škálovacích tried odlíšili zdravšie potraviny od menej zdravých," vysvetlila Ing. Martina Gažárová, PhD. z Katedry výživy ľudí Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.Ako dodala, hlavným účelom Nutri-Score je pomôcť spotrebiteľovi vybrať si taký produkt, ktorý na základe svojho zloženia najlepšie prispeje k vyváženej strave. "V rámci jedálneho lístka sa nevyhneme menej zdravým potravinám, je však dôležité, aby netvorili jeho väčšinový podiel. Spotrebiteľ by mal uprednostňovať predovšetkým produkty s najlepším označením, pričom výživové potreby môže čiastočne doplniť aj produktmi z nižších označení Nutri-Score," pokračovala Ing. Martina Gažárová, PhD."Nutričné označovanie potravín je dôležitý krok k podpore zdravej výživy a vedomého rozhodovania zákazníka. Pomocou Nutri-Score si spotrebiteľ ľahko a rýchlo porovná výživové hodnoty produktov medzi rôznymi produktmi," uviedla Lucia Langová, hovorkyňa Kaufland Slovensko. Reťazec v označovaní zároveň vidí príležitosť, ako motivovať výrobcov, aby zlepšovali výživovú kvalitu výrobkov.Nutri-Score sa ráta na základe vedeckého algoritmu, ktorý zohľadňuje obsah negatívnych (energetická hodnota a obsah jednoduchých cukrov, nasýtených alebo saturovaných tukov a soli) a pozitívnych (obsah vlákniny, bielkovín, ovocia, zeleniny, orechov a niektorých druhov oleja) nutričných faktorov."Na základe výskumov a štúdií niet pochybností o vplyvoch uvedených faktorov na zdravie spotrebiteľa. Nadmerný energetický príjem v kombinácii s nedostatkom fyzickej aktivity alebo vysoký obsah jednoduchých cukrov či soli v pokrmoch sú faktory jednoznačne spájané s vyšším výskytom civilizačných ochorení. Sú nimi ochorenia srdca, ciev či mozgu alebo rakovina, prípadne obezita. Tá je kľúčovým rizikovým faktorom väčšiny ochorení od porúch pohybového aparátu až po cukrovku 2. typu," uviedla Ing. Martina Gažárová, PhD.Neprítomnosť niektorých látok v strave môžeme považovať za riziko vzniku ochorení. Napríklad vláknina je významným ochranným faktorom pred vznikom rakoviny hrubého čreva. Jej významným zdrojom sú ovocie, zelenina a celozrnné produkty.Označenie Nutri-Score bolo zavedené vo Francúzsku v marci 2017 a postupne ho začali odporúčať aj belgické, španielske, nemecké a holandské orgány, ako aj Európska komisia a Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). WHO považuje nutričné označenia na prednej strane balenia za jednoduchý a ľahko pochopiteľný nástroj, ktorý pomôže spotrebiteľovi rýchlo sa rozhodnúť pre výživovo hodnotnejší variant.Viac o projekte sa dozviete na webovej stránke https://www.kaufland.sk/sortiment/Nutri-Score.html Informačný servis