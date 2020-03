ZKW rozšíri závod pri Topoľčanoch, ráta so vznikom stoviek pracovných miest

Rozšíri sa výroba plastových komponentov

Vznikne nové logistické centrum

6.3.2020 (Webnoviny.sk) - Skupina ZKW , špecialista na svetelné systémy, plánuje vo svojom slovenskom závode v Krušovciach v okrese Topoľčany investovať 150 miliónov eur. Firma zároveň odhaduje, že budúce investície vygenerujú približne 450 nových pracovných príležitostí.Aktuálne podnik na Slovensku zamestnáva 2 300 ľudí. Ako ďalej informoval koncern, Slovenský závod je už teraz jeho druhým najväčším a zároveň druhým najdôležitejším zariadením v Európe.„Napriek ťažkej ekonomickej situácii v automobilovom priemysle pokračujeme v rozširovaní našich závodov, aby sme z dlhodobého hľadiska zostali konkurencieschopní,“ uviedol k plánom generálny riaditeľ skupiny ZKW Oliver Schubert.Závod v Krušovciach postavila spoločnosť ZKW v roku 2007 a postupne ho rozšírila o ďalších 37 500 metrov štvorcových. Výrobná plocha závodu sa v ostatných rokoch takmer zdvojnásobila a vznikla aj nová kancelárska časť so školiacim strediskom.Aktuálne sa závod rozkladá na ploche 42 000 metrov štvorcových. V Krušovciach sa doteraz vyrábali hlavné reflektory a hmlové svetlá, no zároveň prebiehal aj vývoj nových svetelných systémov. Vďaka rozsiahlym investíciám sa v budúcnosti budú okrem už spustenej výroby plastových dielov so 45 vstrekolismi, vyrábať v závode aj plastové šošovky a moduly.„Rozšírenie slovenského závodu má pre ZKW strategický význam, pretože koncern definoval Európu ako hlavný predajný trh. Európsky trh je z Európy aj zásobovaný, a preto očakávame, že nám investície umožnia zvýšiť našu konkurencieschopnosť a prispieť tak ešte viac k pridanej hodnote skupiny ZKW v budúcnosti,“ vyhlásil Schubert.Na Slovensku pritom ocenil dobrú infraštruktúru, kvalifikovaných zamestnancov a všeobecne dobré podmienky. Aj tieto faktory podľa neho prispeli k rozhodnutiu o ďalších investíciách práve na Slovensku.Celkovo skupina ukončila rok 2019 aj napriek náročným rámcovým podmienkam v medzinárodnom automobilovom priemysle s obratom vo výške 1,25 miliardy eur. Od roku 2019 vlastní jednu pobočku v kórejskom meste Incheon, ktorú získala od LG Electronics.Súčasne prebehla aj akvizícia závodu LG v čínskom meste Ningbo. ZKW navyše rozšírila o dodatočné kapacity svoje závody na Slovensku a v Mexiku. Celková výška investícií tak presiahla 210 miliónov eur. V investíciách pritom plánuje koncern pokračovať aj v roku 2020. Už v apríli začne ZKW budovať priamo v sídle firmy vo Wieselburgu nové logistické centrum a vývojové laboratórium.Skupina ZKW je špecialista na inovatívne prémiové svetelné systémy a elektroniku. Na celom svete má spolu desať závodov. Ku konca roka 2019 zamestnával koncern okolo 10 000 zamestnancov.Do jeho ponuky patria hlavné svetlomety a hmlové svetlá, zadné svetlá, smerovky, vnútorné osvetlenie a osvetlenie ŠPZ, ako aj elektronické moduly. Výrobky od ZKW používajú výrobcovia automobilov ako BMW, Daimler, Ford, General Motors, ale aj JLR, PSA či Volkswagen.