Zlatá európska liga: Volejbalistky SR prehrali s Češkami v A-skupine

Na snímke vľavo hráčka Slovenska Romana Hudecová a vpravo hráčka Česka Veronika Trnková v zápase Zlatej Európskej ligy žien vo volejbale Slovensko - Česko 12. júna 2019 v Humennom. Foto: TASR Roman Hanc Foto: TASR Roman Hanc

Zlatá európska liga žien 2019



A-skupina, 5. kolo



Humenné



Slovensko - Česko 1:3 (-21, 22, -17, -26)



121 minút, rozhodovali: Ristovski (Sev. Mac.) a Juráček (SR), 800 divákov.



SR: Hudecová 6, Hrončeková 10, Palgutová 14, Radosová 9, Herelová 4, B. Koseková 4, libero Jančová (Pencová 4, Kostelanská 9, Ovečková 1, Šunderlíková 1)



Česko: Kossányiová 14, Purchartová 0, Orvošová 21, Mlejnková 21, Trnková 11, Šmídová 6, libero Dostálová (Kopecká 0, Rutarová 5)

Ukrajina - Švédsko 3:0 (10, 10, 17)



tabuľka:



1. Ukrajina 5 4 1 13:3 12



2. Česko 5 3 2 11:8 10



3. SLOVENSKO 5 3 2 10:9 8



4. Švédsko 5 0 5 1:15 0



ďalší program Sloveniek:



sobota 15. júna: Slovensko - Ukrajina (Poprad, 15.30)

Humenné 13. júna (TASR) - Slovenské volejbalové reprezentantky prehrali v stredu v Zlatej európskej lige v Humennom s Českom 1:3. Na konte majú tri víťazstvá a dve prehry a v tabuľke A-skupiny sú tretie, keď sa pred ne dostali práve Češky. Sen o postupe do Final Four sa im aj s ohľadom na ďalšie výsledky rozplynul.Zverenky talianskeho trénera Marca Fenoglia v sobotu 15. júna v Poprade budú hostiť v záverečnom súboji líderky z Ukrajiny, ktorá hladko zdolala posledné Švédsko.Češky sa v úvode ujali vedenia 7:4, ale po dvoch úspešných výzvach "challenge", dvoch esách Hudecovej a blokoch Hrončekovej bolo 10:8 pre Slovenky. Češky rýchlo vyrovnali (10:10) a tímy sa doťahovali bod po bode. Za stavu 14:14 sa prvýkrát v súťaži dostala po zranení na palubovku blokárka Pencová a hneď pomohla kvalitným servisom k bodu - 15:14. Češky dokázali otočiť na 17:15, neskôr uspeli na bloku a viedli 19:16. Pred koncovkou Kostelanská nahradila na smeči Hudecovú, slovenský blok znamenal zníženie na 20:21. Češky však pridali ďalší brejk (20:23) a zásluhou Orvošovej premenili prvý setbal - 25:21. Na začiatku druhého setu Slovenky bodmi potiahla predovšetkým Palgutová (6:5), vo výbornej atmosfére sa Slovenky veľakrát prezentovali fantastickou obranou. Aj vďaka obetavej hre v poli, trom blokom a ulievke Kosekovej Slovenky otočili z 9:11 na 14:12. Od stavu 15:15 Slovenky bodovali zásluhou Kostelanskej aj striedajúcej Pencovej a viedli 19:16. Češky skorigovali (20:19), humenskú halu opäť potešili Palgutová a Kosekovej blok (23:20). Hostky ešte kvalitným servisom znížili na 22:23, ale vzápätí chybovali v útoku, Slovenky ukončili set blokom (25:22) a vyrovnali na 1:1.V úvode tretej časti Herelová šupla eso a vyrovnala na 4:4, ale ďalšie okamihy patrili Češkám. Odskočili až na 10:4, Kosekovú nahradila Ovečková. Jej eso a úspešný blok znamenali zníženie na 7:10, ale Češky v dobrej pasáži pridali sedem bodov za sebou (17:7) a boli na koni. Na ihrisku medzitým bola naspäť Koseková a tiež Šunderlíková s Hudecovou. Úspešný "challenge" hostkám priniesol dvadsiaty bod (20:10), ale keď Slovenky získali tri v sérii, znížili na 16:22. Záver si však Češky postrážili, zvíťazili 25:17 a opäť viedli.Pred štvrtým setom Pencová prišla do základnej zostavy a Slovenky sa pri výbornom servise Hrončekovej dostali do vedenia 7:2. Ďalšie body Kostelanskej a Pencovej pomohli k šesťbodovému náskoku (11:5), po zásahu Palgutovej to bolo 12:8, ale hostky aj dvoma blokmi manko zmazali (12:12). Hudecová na smeči vystriedala Radosovú, Češky tromi bodmi otočili na 16:14 a dostali sa do výhody. Domáce volejbalistky hnané výborným publikom pred koncovkou vyrovnali aj vďaka úspešnej výzve "challenge" na 19:19, Češky opäť "brejkli" (21:19), ale Slovenky sa výbornou obranou opäť dotiahli (21:21). Po ďalšej nekonečnej výmene vyrovnala Pencová (23:23) a po chybe Češiek v útoku mali Slovenky setbal - 24:23. Češky ho odvrátili a dostali sa k mečbalu (25:24), po ďalšej lopte sa chvíľu aj tešili, ale challenge odhalil ich teč na bloku - 25:25. Hostky dostali ďalšiu príležitosť, podali do autu (26:26). Potom mali tretí mečbal a ten už zužitkovali - 28:26. Najlepšími hráčkami duelu sa stali blokárka Hrončeková a smečiarka Mlejnková.