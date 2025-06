Zlatá kamera pre jedného z najvýznamnejších slovenským kameramanov – Martina Štrbu

31. ročník IFF ART FILM sa uskutoční vďaka podpore:

4.6.2025 (SITA.sk) -Martin Štrba patrí k najvýznamnejším a najvyťaženejším slovenským kameramanom súčasnosti. Narodil sa 26. augusta 1961 v Leviciach a už od mladosti ho priťahoval svet vizuálneho umenia. Svoje prvé kroky v tejto oblasti urobil na Strednej umelecko-priemyselnej škole v Bratislave, kde študoval fotografiu. Odtiaľ jeho cesta prirodzene smerovala na jednu z najprestížnejších filmových škôl v strednej Európe – pražskú FAMU, ktorú úspešne absolvoval v roku 1985 so zameraním na kameramanskú tvorbu.Po skončení štúdií sa presunul do bratislavského Štúdia krátkych filmov. Práve tam začala jeho dlhoročná a mimoriadne plodná spolupráca s režisérom Martinom Šulíkom, ktorá sa stala kľúčovou pre slovenskú kinematografiu 90. rokov. Spolu vytvorili viacero oceňovaných filmov, medzi ktoré patria napríklad snímky, ale aj neskoršie diela akočiFilm, ktorý tento rok oslavuje 30 rokov od svojho vzniku a ktorý pri tejto príležitosti uvedie aj IFF Art Film, predstavuje jednu z najsilnejších kapitol slovenskej kinematografie a zároveň vrcholnú spoluprácu režiséra Martina Šulíka a kameramana Martina Štrbu. Príbeh mladého muža, ktorý opustí mestský život a nachádza nový zmysel v magickej atmosfére starej záhrady, je podaný poetickým a hĺbavým spôsobom. Kameramanský štýl Martina Štrbu a introspektívny tón príbehu v ňom predstavujú dokonalý súlad.sa tak stala ikonickým filmom a dodnes je považovaná za jedno z najkvalitnejších diel postsocialistickej éry. Film bol v roku 1995 ocenený cenou FIPRESCI na filmovom festivale v Karlových Varoch.Okrem spolupráce s režisérom Šulíkom je významná aj Štrbova dlhoročná tvorba s českým režisérom Vladimírom Michálkom. Ich spoločné filmyčipatria medzi významné tituly českej kinematografie. Výraznú stopu Martin Štrba zanechal aj vo filmoch režisérok Michaely Pavlátovej a Agnieszky Holland. S druhou menovanou pracoval na filmealebo životopisnej snímkeV Košiciach budú mať diváci možnosť vidieť aj jeho ostatný film, ktorý sa odohráva v období druhej svetovej vojny a rozpráva príbeh maďarskej vdovy Mariky. Tá vo svojom dome neďaleko Bratislavy ukrýva židovského chlapca. V tomto filme účinkuje aj tohtoročný laureát ceny Hercova misia - Milan Ondrík.Kameraman Martin Štrba sa stal viacnásobným držiteľom prestížnych ocenení. Získal štyri České levy za kameru, ceny Asociácie českých kameramanov či niekoľko ocenení Slnko v sieti. Taktiež je členom Americkej filmovej akadémie, ktorá každoročne udeľuje Oscary. Okrem filmovej tvorby sa Štrba venuje aj fotografii. Ako člen fotografického zoskupenia Slovenská nová vlna tvoril diela v 80. rokoch spolu so študentmi pražskej FAMU.IFF Art Film Košice sa bude konať v termíne od 20. do 27. júna 2025. Všetky aktuálne informácie o festivale sú na webe festivalu iffartfilm.com , cinepassy a informácie o filmoch sú na stránke aff.cinepass.sk ART FILM FEST s.r.o.;Mesto Košice, K13 – Košické kultúrne centrá, Visit Košice, ART FILM FEST, n.o., LGM, s.r.o., FORLIVE;Audiovizuálny fondKošickým samosprávnym krajom z programu Terra Incognita;národná lotériová spoločnosť TIPOS, Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., CODES Brand House;TV JOJ, Pravda, Eurotelevízia;Moris SlovakiaBest Press, U. S. Steel Košice, ANTIK telecom, Kino Úsmev, CORE LABS, LOKO TRANS Media;NOV, ZEBRA, Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia, T4H, DELTA OnLine, ARICOMA, TelekomCLOUD;DKC Veritas, Kaviareň Slávia, PLOOM, Krušovice BOHÉM, pramenitá voda Lucka, DOMOS SLOVAKIA, Reštaurácia Contessa; Oficiálne víno: Kubbo Select a Ostrožovič;JOJ PLAY, JOJ 24, Film Europe, Rádio KOŠICE, Aktuality.sk, Forbes, Startitup.sk, Korzár, Slovenka, SITA, TASR, Mediaboard, See & Go, Česko-Slovenská filmová databáze - ČSFD, BigMedia, Košice City Guide, Košice v skratke, Film.sk, diva.sk, koktejl.sk, zenskyweb.sk, MOJAkultúra, kino Sterio;JOJ Cinema, Jojko, Veľvyslanectvo Indie v Bratislave, Carmeuse Slovakia, ECO Technologies, Letisko Košice, Local Nomad Tours, Slovenský filmový ústav, Taper, YumEarth, Puella, Rakúske kultúrne fórum, CPK Transport, Tabačka Kulturfabrik, Východoslovenské múzeum v Košiciach, KPK Reklama, MIHYRING, Zoberma taxi;Pub u kohúta, El Nacional, Maiko Sushi, Café de Paris, Casa Trade - Casablanca cafe, TATRATEAInformačný servis