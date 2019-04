Zlatá výmena pre Šoltésa, Ďatelinka vyzdvihol kolektív

Na snímke vľavo Dávid Šoltés. Foto: TASR - Dušan Hein Foto: TASR - Dušan Hein

Banská Bystrica 17. apríla (TASR) - Ak by niekto na prelome rokov povedal hokejistovi Dávidovi Šoltésovi, že sa v apríli bude tešiť z majstrovského titulu, neveril by. Dvadsaťštyriročný útočník začal sezónu v Košiciach, no po tom, ako sa s "oceliarmi" nedohodol na predĺžení spolupráce, odišiel v januári do Banskej Bystrice v rámci výmeny za Jána Sýkoru. V drese "baranov" odohral 22 duelov s bilanciou 5 gólov a 7 asistencií a dočkal sa zlatej medaily v Tipsport Lige, prvej v kariére. Jeho spoluhráč Ivan Ďatelinka má väčšiu zbierku, s Bystricou má skúsený obranca všetky tri tituly.Šoltés si oslavy po záverečnej siréne užíval, niekoľko spoluhráčov ho pri rozhovore oblialo šampanským.opísal pre TASR svoje pocity.V Košiciach odohral v tomto ročníku 31 zápasov s bilanciou 7+8. S "oceliarmi" viackrát rokoval o predĺžení spolupráce, ale podľa predstaviteľov klubu mal inú predstavu o svojom ďalšom pôsobení. Košice potom dostali konkrétnu ponuku na výmenu a Šoltés sa na konci prvého mesiaca tohto roka ocitol v drese Bystrice:Tretí titul s "baranmi" oslávil Ivan Ďatelinka. Skúsený obranca je v tíme štvrtú sezónu.povedal Ďatelinka pre TASR.Asistent trénera Ivan Droppa po finále chválil kolektív, rovnaký názor mal aj Ďatelinka. Podľa neho všetko fungovalo, ako malo:Tridsaťšesťročný zadák si po piatom zápase odfúkol, Bystričania po prehre vo štvrtom stretnutí mohli očakávať zmŕtvychvstanie Nitry.povedal na záver Ďatelinka.